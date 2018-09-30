Правозащитники: Жертвами России в Сирии стали 18 тысяч человек 1 30.09.2018, 19:46

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Кремль постоянно распространяет ложь о непричастности к гибели мирного населения.

Жертвами российской военной операции в Сирии за последние три года стали более 18 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч мирных жителей, из которых более 3 тысяч — женщины и дети. Об этом в воскресенье сообщает базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. По данным правозащитников, с начала интервенции Москва помогла сирийскому президенту Башару Асаду вдвое расширить подконтрольную ему территорию, сообщает «Радио Свобода».

Авторы доклада возлагают на Кремль вину за появление миллионов сирийских беженцев. По сведениям наблюдателей, российская авиация в Сирии применила запрещенные международным правом зажигательные снаряды неизбирательного действия. Правозащитники заявили, что Россия постоянно распространяет ложь о непричастности к гибели мирного населения.

Составители отчета высказали разочарование неспособностью международного сообщества повлиять на Москву. Они призвали Совбез ООН немедленно остановить убийства сирийцев и добиться правосудия по предполагаемым военным преступлениям в Сирии.

В свою очередь в Москве заявили, что ее войска за три года операции в Сирии якобы уничтожили 85 тысяч террористов. За это время, по представленным в воскресенье официальным данным, погибли 112 российских военнослужащих. Минобороны России признало потерю 8 самолетов, 7 вертолетов, а также нескольких единиц сухопутной техники. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее американские чиновники признали, что в ходе операции проамериканской Коалиции против "Исламского государства", запрещенного в России и ряде других стран, погибли более 1100 мирных жителей. Правозащитники утверждают, что эта цифра в шесть раз больше.

Россия отрицает ответственность за гибель гражданских лиц и настаивает на необходимости перехода всей Сирии под контроль Асада. С этой целью ранее сирийская армия, Россия и Иран намеревались захватить провинцию Идлиб — последний оплот вооруженной оппозиции, — однако в результате переговоров с Турцией, а также настойчивого беспокойства США и ЕС Владимир Путин и его союзники отказались от наступления на область, в которой проживает более 3 миллионов человек.

Россия официально вступила в сирийский конфликт ровно три года назад — 30 сентября 2015 года. Москва заявила, что сделала это по просьбе Дамаска о помощи в борьбе с терроризмом. Сирийская оппозиция и западные страны, однако, заявили, что реальной целью Кремля было желание подавить вооруженное сопротивление Асаду и спасти его правительство от поражения, которое в 2015 году казалось неминуемым. На протяжении трех лет международное сообщество неоднократно высказывало подозрение, что Россия совершает в Сирии военные преступления, в том числе путем применения противобункерных, кассетных и фосфорных бомб в жилых районах. США также обвиняют Москву в покрывательстве предполагаемых химических атак Асада. В Кремле отвергают эти обвинения.