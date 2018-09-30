«Новая газета»: Москва хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину 2 30.09.2018, 20:00

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Украинский режиссер держит голодовку 140-й день.

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной. Об этом «Новой газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

По его словам,

Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новой», что «не в курсе» таких инициатив.

Напомним, что судьба всех четырех «сидельцев» обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о «преследовании под надуманным предлогом» гражданки России Бутиной.

3 сентября с просьбой о помиловании Бута и Ярошенко выступила в адрес президента США Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Кроме того, о том, что у Москвы относительно Бута и Ярошенко «есть свои вопросы к США», месяц назад говорил переговорщик по обмену пленными Виктор Медведчук — известный близкими отношениями с президентом Путиным.

Правозащитник Михаил Чаплыга, долгое время работавший в офисе украинского омбудсмена, считает, что обмен Сенцова на трех россиян «теоретически возможен». «Это правдоподобный сценарий. Похожий прецедент, когда Киев вроде не являлся стороной переговоров, уже был в 2017 году между Россией и Турцией. Тогда Москва выдала Анкаре крымско-татарских активистов Чийгоза и Умерова, а Анкара отпустила двух россиян, обвиненных в шпионаже», — напоминает он. Отметим, что Чийгоз и Умеров не обращались к руководству России за помилованием и вскоре после ареста в Турции были доставлены на территорию Украины.

Заместитель директора Amnesty International, в чью зону ответственности входит Восточная Европа и Центральная Азия, Денис Кривошеев полагает, что к возможному обмену Бута, Ярошенко и Бутиной на Сенцова могут возникнуть вопросы у международных правозащитных организаций.

«Надо понимать, что Сенцов приговорен политически мотивированным судом, вменяемые ему действия несоразмерны обвинениям, вина его не была установлена: он должен быть освобожден. При этом в отношении Бута есть серьезные вопросы,

есть выводы международных расследований относительно деятельности его компаний и их роли в совершении военных преступлений и насилия над гражданским населением. Обмен не должен приводить к уходу кого бы то ни было от ответственности за серьезные преступления и нарушения прав человека».