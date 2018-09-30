закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 21:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

«Новая газета»: Москва хочет обменять Сенцова на Бута, Ярошенко и Бутину

2
  • 30.09.2018, 20:00
  • 2,076

Украинский режиссер держит голодовку 140-й день.

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной. Об этом «Новой газете» рассказал источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

По его словам,

Москва готова обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новой», что «не в курсе» таких инициатив.

Напомним, что судьба всех четырех «сидельцев» обсуждалась в конце августа 2018 года во время телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, Лавров в свою очередь заговорил о незаконном содержании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика Ярошенко, а также о «преследовании под надуманным предлогом» гражданки России Бутиной.

3 сентября с просьбой о помиловании Бута и Ярошенко выступила в адрес президента США Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Кроме того, о том, что у Москвы относительно Бута и Ярошенко «есть свои вопросы к США», месяц назад говорил переговорщик по обмену пленными Виктор Медведчук — известный близкими отношениями с президентом Путиным.

Правозащитник Михаил Чаплыга, долгое время работавший в офисе украинского омбудсмена, считает, что обмен Сенцова на трех россиян «теоретически возможен». «Это правдоподобный сценарий. Похожий прецедент, когда Киев вроде не являлся стороной переговоров, уже был в 2017 году между Россией и Турцией. Тогда Москва выдала Анкаре крымско-татарских активистов Чийгоза и Умерова, а Анкара отпустила двух россиян, обвиненных в шпионаже», — напоминает он. Отметим, что Чийгоз и Умеров не обращались к руководству России за помилованием и вскоре после ареста в Турции были доставлены на территорию Украины.

Заместитель директора Amnesty International, в чью зону ответственности входит Восточная Европа и Центральная Азия, Денис Кривошеев полагает, что к возможному обмену Бута, Ярошенко и Бутиной на Сенцова могут возникнуть вопросы у международных правозащитных организаций.

«Надо понимать, что Сенцов приговорен политически мотивированным судом, вменяемые ему действия несоразмерны обвинениям,  вина его не была установлена: он должен быть освобожден. При этом в отношении Бута есть серьезные вопросы,

есть выводы международных расследований относительно деятельности его компаний и их роли в совершении военных преступлений и насилия над гражданским населением. Обмен не должен приводить к уходу кого бы то ни было от ответственности за серьезные преступления и нарушения прав человека».


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич