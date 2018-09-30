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БГК в драматичной концовке вырвал победу у минского СКА

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  • 30.09.2018, 20:10

Брестчане уступали четыре мяча.

БГК имени Мешкова на выезде с трудом победил минский СКА в матче чемпионата Беларуси — 33:32. За стартовые 11 минут столичные армейцы забросили лишь два мяча: хозяева уступали 2:6, 3:7... Тем не менее подопечные Игоря Папруги в неоптимальном составе смогли выровнять ситуацию и навязать борьбу брестчанам, скованным правилами лимита на легионеров. СКА вел в счете на протяжении второго тайма (после 40 минут счет был 23:19 в пользу минчан), однако упустил преимущество в самой концовке, сообщает «Прессбол».

У хозяев наиболее эффективным стал Николай Алехин с шестью заброшенными мячами, у мешковцев по семь раз отличились Александр Шкуринский и Сергей Шилович.

СКА — БГК им. МЕШКОВА — 32:33 (17:18)

МИНСК. Дворец спорта "Уручье". Начало — в 15.00.

СКА: Алехин (6), Гарбуз (5), Никуленков (5), Бровко (5), Хадкевич (4), Вайлупов (3), Бохан (2), Кривенко (2).

БГК им. МЕШКОВА: Шкуринский (7), Шилович (7), Джукич (6), Юринок (4), Кулак (3), Сельвесюк (3), Потеко (2), Ивич (1).

Турнирное положение: БГК — 8 очков (4 игры), СКА — 8 (5), Машека — 6 (5), Кронон — 4 (5), Гомель — 2 (5), Беларусь-2000 — 0 (4).


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