Глава МИД Великобритании: Мы покончим с сетью ГРУ в стране 2 30.09.2018, 20:36

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Джереми Хант

Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность.

Выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, Джереми Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, сообщает РБК.

Также в ходе выступления Хант пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории, сообщает агентство Reuters.

Именно Главное управление Генерального штаба (старое название — Главное разведывательное управление (ГРУ)) в Лондоне подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все подозрения, требуя от британских властей предоставить доказательства.