Ипотека на смартфон — наше будущее 7 Станислав Иванейко

30.09.2018, 20:45

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И вот почему.

Где-то прочитал любопытное правило, которое хорошо разделяет грань между понтами и покупкой по средствам. Звучит оно так: «Стоимость часов должна равняться вашей месячной зарплате». В разных интерпретациях еще встречается вариант зарплаты за два или три месяца, но суть та же. Похоже, настало время вывести формулу «правильной» цены за смартфон. Особенно когда флагманы уверенно перешагнули планку в тысячу долларов и не собираются замедлять темпы. А эта дорога — с односторонним движением. Развернуться производители просто не могут.

Корпорацией Microsoft на протяжении четырнадцати лет (2000—2014) руководил забавный дядька Стив Балмер. Особый предмет гордости — его корни очень-очень слабо, но все же связаны с Беларусью. Но сейчас речь не о «выходцах из Беларуси», а о фразе Балмера, которую потом не раз припомнят.

В 2007 году журналист спросил предпринимателя о первой мысли, которая появилась у него после презентации iPhone первого поколения. CEO Microsoft засмеялся и сказал: «Пять сотен долларов? Это самый дорогой телефон в мире». Интересно было бы взглянуть на Балмера 12 сентября 2018 года в момент, когда в конференц-зале Steve Jobs Theater проектор высветил цены на iPhone Xs Max: $1099 старт и $1449 за топовую версию.

Apple никогда не отличалась низкими ценами, но в прошлом году вместе с Samsung (вспоминаем Galaxy Note 8) задала тренд, за которым потянулись другие производители — даже те, которые особо и не стремились в премиум. Смартфоны из дорогих устройств превратились в очень дорогие. Тысяча долларов — это неплохие деньги в любой стране мира: что в недешевой Швейцарии, что в, скажем так, более доступном Сомали.

Наибольшее возмущение вызывает даже не сама по себе цена, а то, что нас практически вынуждают платить ее ежегодно. Сейчас мало какой производитель обеспечивает долгую поддержку старых устройств — с точки зрения продаж смысла здесь нет. Разве что на лояльности аудитории сыграть. Как ни странно, Apple пошла дальше всех: пятилетняя поддержка iPhone — однозначный лайк. Но нас продолжают убеждать, что новый аппарат значительно лучше, и червячок грызет подсознание все сильнее.

Можно сказать, что китайские аппараты «ничуть не хуже и умеют то же самое» — повезет, и найдете аппарат с пятью слотами SIM, зажигалкой, штопором и лопаткой для обуви. Но это полная чушь. Если бы покупатели во всем мире руководствовались только фактором цены, то дорогие вещи в принципе исчезли бы: зачем машина за $100 тысяч, когда 30-летний хэтчбек за $1000 тоже довезет из одной точки в другую? Зачем пентхаус, ведь в однокомнатном «бабушатнике» тоже тепло и на голову не капает?

Так уж получилось, что основным функциям вещей не придают значения — они давно освоены и одинаково хорошо работают. В нашем случае товары способны звонить. Но уверен: если сейчас кто-то выпустит аппарат без GSM-модуля, многие пользователи заметят это не в первый день и неделю работы.

Тим Кук совсем не лукавил, объясняя высокую цену iPhone: смартфон незаметно для нас заменил столько вещей, что покупка их по отдельности обошлась бы даже в бóльшую сумму — плеер, камера, органайзер… Ведь еще на презентации дебютного iPhone Стив Джобс здорово обыграл функционал гаджета, пообещав сейчас представить три девайса: телефон, устройство для выхода в интернет и iPod с сенсорным экраном. Иконки сошлись в куб, и стало ясно, что аппарат на самом деле один. Сейчас геометрическая фигура вышла бы куда сложнее.

Когда уже производители успокоятся и перестанут наращивать цены? Да никогда. Ну или в то время, когда, допустим, криптовалюта заменит… то есть никогда, все верно. Зачем переплачивать за флагман, когда есть отличные девайсы среднего сегмента? Давайте оставим бенчмарки, камеры со Smart HDR, навороты типа беспроводной зарядки (хоть кто-то ею пользуется?) и маркетинговую чушь из серии «искусственный интеллект адаптируется под поведение пользователя». Человек покупает флагман по той же причине, по которой альпинист лезет на Эверест: потому что он есть. Здесь как эстетика — топовые девайсы идеально собраны, стекло или металл вместо пластика, дорогие и красивые экраны, — так и психология («быстрее работает»).

Обожаю подсчет «реальной стоимости» смартфонов: когда гаджет разбирают и оценивают, что во сколько обходится производителю. Цена получается где-то втрое ниже реальной, а то и больше. Например, производство iPhone Xs Max на 256 ГБ стоит $443, в то время как розничная цена — $1249, а в Европе еще дороже. Что эта Apple позволяет себе? Куку захотелось самолет побольше? А Джонни Айв на видео потолстел — за наши деньги отъедается! При этом обозреватели опускают как минимум два очень важных момента.

Первый: стоимость практически любого товара — это главным образом цена «мозгов», которые его создали, а не материала изготовления или компонентов. Второй: цену софта, по сути, посчитать невозможно. Ведь когда все наигрались в бенчмарки и перестали всерьез воспринимать «наш смартфон стал на 15% мощнее», ПО вышло на главный план — и люди покупают экосистему, которая не когда-нибудь, а уже сейчас стала самой важной вещью в нашей жизни. На мероприятии Yet Another Conference сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож провел красивую аналогию. Он назвал смартфон пультом от реального мира: мы заказываем еду, вызываем такси, оплачиваем товары, общаемся с людьми, решаем важные дела через мобильник.

Банальщина, но без нее не обойтись: дальше смартфоны получат еще бóльшую власть над нами. Это происходит прямо сейчас — по миру расширяется поддержка Apple Pay и Android Pay (прощайте, бумажник и карточки), в премиальных машинах (Tesla, Audi, BMW и другие марки) ключом выступает приложение для iOS или Android, появляются новые модели смарт-замков для входных дверей. Направление очевидно — смартфон делают главной вещью в повседневной жизни. Хорошо, пока что обойтись без него реально.

Но однажды «вспомогательные инструменты» отпадут за ненадобностью: какой смысл банкам эмитировать карты, а автопроизводителям заказывать ключи, когда достаточно смартфона? Представьте, что будет, если вы разбили, утопили, потеряли, забыли «пульт от мира». Наблюдать за происходящим можно, интегрироваться — без шансов. Когда рисуете в голове эту картину, где-то на фоне худощавый мужчина в очках говорит о смартфоне за $1000: «Это же около доллара в день. Разве много?»

Станислав Иванейко, onliner.by