Видеофакт: Как ликвидировали главаря «ДНР» Захарченко 30.09.2018, 21:00

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Появилось видео взрыва в ресторане «Сепар».

На канале Donbass Archives в YouTube 30 сентября опубликовали видео взрыва, в результате которого был убит главарь "ДНР" Александр Захарченко и его охранник. Камера ресторана "Сепар" зафиксировала, как подъехал кортеж Захарченко. Охрана главаря "ДНР" осмотрела периметр, зашла в зал ресторана. После этого в тамбур зашел Захарченко, после чего раздался взрыв, сообщает "Гордон".