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Жители Македонии проигнорировали референдум о смене названия страны

  • 30.09.2018, 21:44

По предварительным данным, явка составила меньше 50%.

По данным Центральной избирательной комиссии Македонии, за полчаса до завершения референдума о смене названия и вступлению в ЕС и НАТО явка составила чуть больше 34%. В соответствии с законодательством, если на участки для голосования пришли менее 50%, то референдум признается несостоявшимся, сообщает РБК.

Источник агентства Reuters в правящей партии Македонии признал, что шансов довести явку до 50% практически нет.

В соответствии с данными ЦИК, лишь в двух регионах согласились проголосовать более половины граждан. В целом же ряде населенных пунктов явка не превышала 20%, сообщает информационное агентство МИА.

Низкой явке способствовал призыв националистов бойкотировать голосование и сохранить нынешнее название государства.

Вместе с тем премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что, по его мнению, референдум прошел успешно. По его словам, важно не то, сколько людей пришли на участки, а то, как они ответили на поставленный вопрос. Однако, как отмечает ABC, низкая явка ослабит позиции Заева в парламенте, где часть депутатов ждала реакции граждан.

В ходе референдума в Македонии жители должны были сказать, согласны ли они на переименование страны в Северную Македонию. В бланке указывалось, что смена названия позволит рассчитывать на дальнейшее вступление в ЕС и НАТО.

С требованием изменить название страны выступала Греция, блокировавшая интеграцию северного соседа в евроатлантические структуры. В Афинах указывали, что название «Македония» недопустимо, потому что в самой Греции есть провинция с таким же названием.


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