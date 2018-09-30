Зацепило: «эффективность» ручного управления страной в двух цифрах 30.09.2018, 21:52

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Когда статистика говорит сама за себя.

Визит Лукашенко в Таджикистан прошел в привычном для подобных мероприятий ключе. Лукашенко и Рахмон посетили завод по сборке белорусских тракторов, убедились в том, что все прежние поручения по развитию производства выполнены. Затем при участии гендиректора Минского тракторного завода обсудили перспективы по локализации на производстве в Гиссаре, пишет «Салiдарнасць».

В итоге Эмомали Рахмону был подарен сертификат на трактор «Беларус» модели 82.1.

Одним словом, эта часть визита в Душанбе стала еще одним из многих примеров личного участия Лукашенко в управлении экономикой. Фактически, ручного.

Насколько эффективна подобная практика? И хоть об этом писали не раз, попробуем ответить на этот вопрос, касательно взаимоотношений между Минском и Душанбе, с помощью нескольких цифр.

В 2017-м товарооборот между двумя странами составил около $ 43 млн. В январе—апреле 2018-го Беларусь и Таджикистан наторговали на $ 14,5 млн.

А вот статистика одного из конкурентов МТЗ — американской машиностроительной компании Deere & Company.

По итогам прошлого года доход производителя знаменитых тракторов John Deere составил $ 29,74 млрд. Мировые продажи и доход компании за I квартал 2018-го выросли на 23% и составили $ 6,913 млрд. И все это без личного участия президента США и подарочных сертификатов лидерам стран, организовавших сборочный цех John Deere.