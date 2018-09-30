Ганапольский про Навального: Когда власть делает из кого-то Манделу, потом он становится президентом 30.09.2018, 22:05

За российского оппозиционера будут биться со страшной силой.

В случае уголовного преследования в России оппозиционера Алексея Навального российские власти ожидают тяжелые времена. Такое мнение российский журналист Матвей Ганапольский выразил 30 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Тут вопрос, сколько ему дадут. Вот если, например, ему дадут 10 лет, то люди выйдут.

За Навального будут биться со страшной силой. То, как бьются за [украинского политзаключенного Олега] Сенцова, это будет бледный пример, по сравнению с Навальным", – рассказал он.

"Навальный, когда он сядет на очередные десять лет или пять лет, это будет настоящий политзаключенный... Настоящий Нельсон Мандела, который сидел-сидел, которого сажали-сажали. Но мы знаем, что когда власть начинает из кого-то делать Нельсона Манделу, то этот человек потом становится президентом страны, ну вот так оно как-то устроено...

Свои будут бороться меньше, опасаясь расправы и посадок, а Запад будет заваливать Россию новыми санкциями, потому что это откровенная политическая расправа", – подытожил Ганапольский.