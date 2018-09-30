закрыть
30 сентября 2018, воскресенье, 22:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Ганапольский про Навального: Когда власть делает из кого-то Манделу, потом он становится президентом

  • 30.09.2018, 22:05

За российского оппозиционера будут биться со страшной силой.

В случае уголовного преследования в России оппозиционера Алексея Навального российские власти ожидают тяжелые времена. Такое мнение российский журналист Матвей Ганапольский выразил 30 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Тут вопрос, сколько ему дадут. Вот если, например, ему дадут 10 лет, то люди выйдут.

За Навального будут биться со страшной силой. То, как бьются за [украинского политзаключенного Олега] Сенцова, это будет бледный пример, по сравнению с Навальным", – рассказал он.

"Навальный, когда он сядет на очередные десять лет или пять лет, это будет настоящий политзаключенный... Настоящий Нельсон Мандела, который сидел-сидел, которого сажали-сажали. Но мы знаем, что когда власть начинает из кого-то делать Нельсона Манделу, то этот человек потом становится президентом страны, ну вот так оно как-то устроено...

Свои будут бороться меньше, опасаясь расправы и посадок, а Запад будет заваливать Россию новыми санкциями, потому что это откровенная политическая расправа", – подытожил Ганапольский.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич