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БАТЭ одержал волевую победу над минским «Динамо»

  • 30.09.2018, 22:15
Фото: fctv.by

Борисовчане оторвались от ближайших преследователей в турнирной таблице на двенадцать очков.

БАТЭ в 23-м туре чемпионата страны победил минское "Динамо", уступая по ходу матча, — 2:1. На точный выстрел Кехинде Фатаи в рядах хозяев ответили Станислав Драгун и Денис Поляков. После этой игры борисовчане оторвались от ближайших преследователей в турнирной таблице на двенадцать очков. Ими являются поверженный столичный клуб и солигорский "Шахтер", сообщает "Прессбол".

БАТЭ — ДИНАМО Мн — 2:1

Борисов. 30 сентября. “Борисов-Арена”. 19.45.

Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев); А.Василевич (Мозырь), С.Стецурин (Брест).

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич (Гордейчук, 71), Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (к), Бага, Поляков.

Запасные: Чичкан, А.Глеб, Скавыш, Волков, Туоминен, Володько.

ДИНАМО Мн: Горбунов — Швецов (Капленко, 88), Галович (к), Яхая, Фатаи, Николич, Бегунов, Хващинский (Иванов, 58), Гаврилович, Корзун, Наваловский.

Запасные: Игнатович, Роша, Треботич, Гуренко, Антилевский.

ГОЛЫ: 0:1 — Фатаи (20). 1:1 — Драгун (53). 2:1 — Поляков (78).


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