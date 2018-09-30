«I ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!» 30.09.2018, 22:25

1,098

Интересные факты из жизни Нила Гилевича.

Cегодня великому белорусскому поэту исполнилось бы 87 лет.

Приводим статью «Нашей Нiвы», где напоминается о важных страницах биографии народного поэта Беларуси Нила Гилевича.

Сменил имя Нинел на Нил

Мальчик в семье Семёна Петровича и Екатерины Михайловны Гилевичей родился 30 сентября 1931 года. Родители решили назвать сына Нинел (то есть «Ленин» наоборот). В будущем Гилевич изменит это имя на звучное «Нил».

Отец поэта был председателем сельсовета.

Гилевич рассказывал в интервью, что во время оккупации в школу практически не ходил. Однако в руки тогда время от времени попадал журнал «Беларуская школа», где подросток прочел стихотворение Алеся Гаруна «Ты, мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся, як не зрокся яе пад прымусам, так і вольны цяпер — не зракайся!». Там же он начал знакомиться с поэмой «Новая земля» Якуба Коласа.

Свое первое стихотворение «Яблонька» написал в 1947 году в 15-летнем возрасте. После войны работал сельским почтальоном. Поступил сначала в педагогическое училище, а позже — в пединститут. С 1954 года являлся членом Союза писателей СССР.

Брат Гилевича тоже известен как белорусский писатель под псевдонимом Микола Гиль.

Чем гордился и чего стыдился

«Я правильно делал (чем и горжусь), когда всю жизнь противостоял гробовщикам и могильщикам Беларуси, защищал наш язык, когда его унижали, издевались над ним, душили, боролся за его право господствовать на той земле, где ему было суждено в глубине веков прорасти и сквозь то лютые морозы, то страшные засухи выжить», — говорил Нил Семенович в интервью СМИ.

А каких поступков стыдился? Говорит, что никаких, но неловкость испытывал за стихотворение, написанное на смерть Иосифа Сталина в 1953 году. «Ну не могу сказать, что стыдно, потому что я не лгал, а в то время действительно так думал, и не представлял, что можно думать иначе», — рассказывал поэт на встрече с читателями в Молодечно.

Не избегал участия в политике

Нил Гилевич никогда не избегал участия в общественной деятельности. Был депутатом Верховного Совета (1985—1996). Поэта уважала партийная номенклатура, это помогало ему в продвижении «Закона о языках». Гилевич являлся председателем комиссии, которая занималась разработкой этого закона. 26 января 1990 «Закон о языках» был принят и белорусский язык стал единственным государственным в стране. Правда, всего лишь на пять лет.

Был одним из создателей и первым председателем ТБМ (Таварыства беларускай мовы — Общества белорусского языка), считая его одним из важнейших дел своей жизни.

На выборах 2001 года поддерживает Владимира Гончарика, в 2006 — Александра Козулина. Выступал в защиту молодофронтовцев, когда на них началось давление, защищал газеты «Народная воля» и «Наша Нива», когда над ними нависла угроза в 2011 году.

Автор знаменитого «Сказа пра Лысую Гару»

В 1975-м в списках появилась анонимная поэма «Сказ пра Лысую Гару». Под ней стояла подпись «Францішак Вядзьмак-Лысагорскі». «Быў час, быў век, была эпоха…», — кто теперь не знает этих строк из поэмы.

В поэме не было примет диссидентства, однако в некоторым смысле она стала культовой. В сатирической манере неизвестный автор описывал быт писателей в дачном поселке литераторов возле Лысой Горы под Минском.

Астрэйка, той, што ў сотнях песняў

Уславіў некалі будан,

За кожнай кроквай клікаў цесляў:

— Ну, злазьце, хлопцы, кроплю дам!

Стары празаік Аляксееў —

Ён генерал сапраўдны быў:

Не ставіў хаты, град не сеяў —

Склеп-бомбасховішча зрабіў.

Паколькі проза не даецца,

Дык сакратар СП Ткачоў

Уцёк на ўчастак выдавецтва,

Сказаўшы: «Прэч ад стукачоў!»

Вот небольшой отрывок из этого произведения. Автор не пожалел никого.

В 2003 году Нил Гилевич неожиданно объявил о своем авторстве и о том, что сюжеты из дачной жизни ему подбрасывал Микола Аврамчик. Сам Аврамчик очень обиделся на такие слова. Он утверждает, что поэму они писали совместно с Гилевичем. Вот так была раскрыта одна из сокровенных тайн белорусской литературы.

Написал всеми любимые хиты

Нил Гилевич — автор романа в стихах «Родныя дзеці». Всем известны песни на его стихи.

«Вы шуміце бярозы» («А я лягу-прылягу»)

«І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі!»

За векам век плыве-цячэ,

А мы ідзем, ідзем… I што ж?

О, як далёка нам яшчэ

Да Беларусі!

Ужо няўсцерп нам крыж пакут,

I мы крычым, крычым, але —

Не дакрычаліся пакуль

Да Беларусі.

А можа быць, яна — міраж,

I ўсе мы трызнім? Бо чаму ж

Не далятае голас наш

Да Беларусі?

Відаць, пракляцця знак ляжыць

На нас ад роду, і таму

Так цяжка шлях нам церабіць

Да Беларусі.

Равуць вятры, грымяць грамы,

Пыл засціць вочы нам, і ўсё ж,

I ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы

Да Беларусі!..