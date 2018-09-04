Соболенко выбыла из розыгрыша US Open 4.09.2018, 7:39

Белоруска уступила японке Наоими Осаке.

Первая ракетка Беларуси 20-летняя Арина Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате США по теннису (призовой фонд — 53 млн долларов) в одиночном разряде после поражения от японки Наоими Осаки в четвертом раунде — 3:6, 6:2, 4:6. Осака прервала 8-матчевую победную серию Соболенко, сообщает tut.by.

В четвертом гейме стартовой партии матча между одногодками Ариной (20 WTA) и Наоми (26 WTA) у Соболенко был первый брейк-поинт. Реализовать его не удалось. Арина пробила в аут на второй подаче Наоими. Серия последовавших ошибок привела к тому, что Осака сохранила очко на подаче. В следующем гейме Арина отыграла два брейк-поинта и допустила двойную ошибку на третьем. Второй брейк в сете позволил Осаке поставить точку в этом игровом отрезке. Залогом успеха японки стало большее количество виннеров, чем у соперницы (10 против 8), и в два раза меньшее количество невынужденных ошибок (7 против 14).

Во второй партии Арина добавила в движении и агрессии — исполнила сразу несколько ударов в стиле драйв-воллей, что на фоне сократившегося количества невынужденных ошибок привело к доминированию на площадке. К пятому гейме Соболенко вела в счете с двумя брейками, а в восьмом гейме с третьей попытки оформила сетбол.

После 10-минутной паузы между вторым и третьим сетом Осака сумела включиться в борьбу. Девушки не теряли очки на подаче, а в девятом гейме Осака и вовсе отподавала «под ноль». В десятом гейме Соболенко поставила себя в затруднительное положение, проиграв три первых розыгрыша. Впрочем, ей удалось вернуться на счет «ровно» с тройного матчбола для японки. В серии «больше-меньше» у Соболенко было преимущество, и тем не менее поединок, который длился 2 часа 1 минуту, завершился ее двойной ошибкой.

Итог — победа Осаки со счетом 6:3, 2:6, 6:4. Для Наоими этот успех стал вторым подряд в матчах с представительницами Беларуси. Ранее она разгромила Александру Саснович — 6:0, 6:0.

Статистика матча Соболенко — Осака

Попадание первой подачи: 59% — 66%

Выигрыш первой подачи: 67% — 68%

Выигрыш второй подачи: 52% — 53%

Эйсы: 4 — 9

Двойные ошибки: 8 — 3

Очки, выигранные на приеме: 37% — 40%

Реализация брейк-пойнтов: 43% — 33%

Все выигранные очки: 81 — 87

Напомним, что в первом раунде US Open-2018 Арина Соболенко обыграла американку Даниэлле Коллинз (37 WTA) — 6:0, 4:6, 6:4. Во втором круге белоруска была сильнее россиянки Веры Звонаревой (133 WTA) — 6:3, 7:6 (9:7), а в третьем — выбила из турнира 5-ю ракетку мира чешку Петру Квитову (7:5, 6:1).

Выступление на нынешнем открытом чемпионате США стало лучшим результатом Соболенко на турнирах серии «Большого шлема». Ранее таковым считался выход во второй круг на «Уимблдоне-2017». В 2018 году на открытом чемпионате Австралии, «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» Соболенко неизменно проигрывала еще в стартовом раунде.

С начала года Арина Соболенко провела 61 матч, в 40 из которых была лучше соперниц. Она является лидером сезона по количеству побед в трехсетовых поединках — 18. В августе в Нью-Хейвене Арина завоевала первый в карьере титул на турнирах WTA.

За минувшие четыре недели Соболенко победила пять игроков из топ-10 мирового рейтинга: Каролину Возняцки, Каролину Гарсия, Каролину Плишкову, Юлию Гёргес и Петру Квитову. В live-версии рейтинга WTA благодаря успехам на US Open Арина находится на 18-м месте.