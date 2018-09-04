Адвокат протестов в Бресте: Мы добиваемся митинга на площади Свободы 4.09.2018, 7:51

Брестчане продолжают выходить на акции против алюминиевого завода.

Несмотря на отказы горисполкома на проведение массовых мероприятий, противники строительства аккумуляторного завода под Брестом снова пытаются добиться разрешения.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщил правозащитник Роман Кисляк, который юридически помогает активистам:

- К сожалению нам запрещают массовые мероприятия. Ранее власти организовывали каждый раз какие-то новые, например «бездомные животные» и другие. Теперь они поняли, что это глупо выглядит, поэтому на площадке в Парке воинов-интернационалистов они организовали ремонт. Поэтому обращаемся с заявками на проведение митинга на площади Свободы.

За последнее время было подано по крайней мере 8 заявок от противников строительства на проведение митингов. Ни одну из них горисполком не одобрил. Единственный митинг, который был разрешен, прошел весной в Парке воинов-интернационалистов на окраине города и собрал тогда около 3000 человек.