Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран 4.09.2018, 7:59

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Президент США отреагировал на подготовку атаки в провинции Идлиб.

Президент США Дональд Трамп предостерег Сирию, Россию и Иран от совершения «серьезной гуманитарной ошибки» в виде атаки на удерживаемую повстанцами сирийскую провинцию Идлиб, сообщает «Голос Америки».

«Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, если бы приняли участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться!» – написал Трамп в Твиттере в понедельник.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2018 г.

Ранее в понедельник Иран высказался в поддержку ожидаемого наступления сирийских войск на последний крупный оплот оппозиции, заявив, что Идлиб должен быть очищен от «террористов».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник прибыл в Дамаск для встречи со своим сирийским коллегой и президентом Башаром Асадом.

Иранские СМИ приводят слова Зарифа о необходимости возвращения Идлиба под контроль сирийского народа и продолжения усилий по восстановлению Сирии и возвращению беженцев.

Сирия более семи лет находится в состоянии гражданской войны, в которой за контроль над разными районами борются проправительственные силы, повстанческие группировки и боевики.

Силы Асада, которые пользуются военной поддержкой России и Ирана в последние годы вернули под свой контроль крупные города. Во многих случаях это сопровождалось заключением соглашений с бойцами оппозиции и мирными жителями, позволявшим им бежать в Идлиб.

Теперь проправительственные войска сосредоточили внимание на Идлибе, где проживают около трех миллионов человек. В ООН возникло беспокойство, что наступление на провинцию приведет к большим гуманитарным потерям.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил журналистам в Тегеране, что Сирия имеет полное право вернуть территорию, находящуюся под контролем оппозиции, и что поддержка со стороны Ирана будет продолжена.

Правительство Асада уже давно называет любых оппозиционных бойцов «террористами». В районе Идлиба находятся как повстанческие группировки, так и боевики, в том числе из «Фронта ан-Нусра».

Визит Зарифа состоялся накануне запланированной на пятницу трехсторонней встречи президентов Ирана, России и Турции в Тегеране, на которой будет обсуждаться ситуация в Сирии.