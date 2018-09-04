В Беларуси начнут продавать молоко из трансгенных коз 4.09.2018, 8:02

Ученые вырастили уже полтысячи таких животных.

- В Беларуси нет запрета на продажу продуктов питания с содержанием генно-модицифированных организмов - ГМО, - рассказала kp.by начальник республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию Ирина Почицкая. - Однако продукты с ГМО должны иметь соответствующую маркировку. Маркировать нужно продукты, если там обнаружено более 0,9% ГМО. Обязательной маркировки «Не содержит ГМО» в Беларуси нет, но производители могут делать ее по собственной инициативе.

Контроль на содержание ГМО в продуктах питания ведется в Беларуси с 2008 года. Существует список продуктов, которые обязательно проверяются на наличие ГМО. На особом контроле - соя, соевые бобы, соевая мука, кукуруза, чипсы.

- Каждый год испытания проходят примерно тысяч образцов, - рассказала Ирина Почицкая. - Превышения есть только в единичных случаях. Это продукты, которые ввозят из-за рубежа - в Беларуси нет производства генно-модифицированных продуктов в промышленных масштабах.

Но эксперименты с ГМО проводим и мы. Ученые рассказали, что недавно они проводили эксперименты с картофелем, рапсом, клевером и клюквой.

- Была задача сделать картофель устойчивым к колорадскому жуку и другим насекомым, - рассказал главный ученый секретарь НАН Беларуси Александр Кильчевский. - Мы получили такие растения, испытывали их на полигоне, но желаемого эффекта добились не полностью. Так что это не готовый сорт, а исходный материал, который можно использовать для дальнейшей работы.

А еще ученые создали 500 трансгенных коз.

- Этот проект был частью реализации союзных программ. Молоко этих коз признано трансгенным. Оно содержит полезный белок - лактоферрин. Пока молоко замораживают, возможно, скоро оно появится в продаже, - рассказал директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко.

Надо ли опасаться продуктов с ГМО?

- Тематику ГМО часто поднимают на щит «зеленые». Потенциальные риски, конечно, существуют, но я бы не стал их переоценивать, - сказал Александр Кильчевский.

Ученые рассказали, что сейчас 190 миллионов гектаров в 67 странах мира занято генетически модифицированными растениями. Больше всего в этом деле продвинулись США, Бразилия, Аргентина, Канада, Индия. Основная культура - это соя, она составляет половину всех продуктов с ГМО. Также ГМО есть в кукурузе, хлопке и рапсе.