Битва за «брексит»: Борис Джонсон против Терезы Мэй 4.09.2018, 8:07

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Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Британии может с успехом вернуться в большую политику.

Цейтнот и тупик, в которых оказались переговоры Британии о выходе из Евросоюза, грозят правящей Консервативной партии сменой лидера, а всей стране, как следствие, - серьезным политическим кризисом, сообщает ВВС.

В последние два дня однопартийцы премьер-министра и лидера консерваторов Терезы Мэй атаковали ее сразу с двух сторон: лидер сторонников "жесткого брексита", недавний министр иностранных дел Борис Джонсон назвал позицию кабинета Мэй на переговорах с ЕС сдачей в плен Брюсселю, а лидер большой группы депутатов-еврооптимистов Ник Боулс отказался поддержать позицию Мэй, выдвинув свой план сохранения максимально тесных связей с ЕС на ближайшие годы.

Глубина и масштаб раскола в Консервативной партии по вопросу о будущих взаимоотношениях с ЕС окончательно выяснятся в ближайшие два месяца.

В конце сентября - начале октября пройдет ежегодная конференция Консервативной партии. 22-23 октября состоится саммит Евросоюза, к которому делегации ЕС и Британии по плану должны подготовить соглашение о выходе и дальнейших отношениях сторон - если только стороны не примут какое-нибудь иное, политическое решение. Затем соглашение должен будет утвердить парламент Британии.

Каждый из этих моментов для премьер-министра Терезы Мэй обещает оказаться сложнее и опаснее предыдущего.

Выборов руководства нет в повестке партийной конференции, но если на ней подтвердится, что значительная часть делегатов выступает против Мэй, это подорвет ее позиции.

Если переговоры с ЕС закончатся ничем, это тоже в глазах многих станет политическим поражением Мэй - а кроме того, "обвальный" выход из ЕС без соглашения, по оценкам многих еврооптимистов, ощутимо ударит по британской экономике.

Наконец, если соглашение будет заключено, но оппоненты Мэй с обеих сторон, включая депутатов ее же партии, провалят его в Палате общин, это неминуемо будет рассматриваться как неформальный вотум недоверия.

Оппоненты Мэй критикуют так называемый "план Чекерс" - позицию на переговорах с ЕС, согласованную в июле на выездном заседании правительства в загородной резиденции Чекерс.

Суть этой позиции, если описывать ее предельно коротко, состоит в том, что Британия хотела бы сохранить свободное передвижение товаров по согласованным с ЕС "общим правилам", но ограничить иммиграцию.

Борис Джонсон пишет в понедельник в Daily Telegraph, что, соглашаясь на общие правила, Британия заранее выбрасывает белый флаг и лишает себя возможности заключать договоры о свободной торговле с третьими странами. Джонсон призывает отказаться от "плана Чекерс" и добиваться договора о максимальной либерализации торговли между ЕС и Британией после выхода последней.

Депутат Ник Боулс в статье в той же Telegraph объявляет о начале кампании за отмену "плана Чекерс" с диаметрально противоположной Джонсону позиции: он призывает на ближайшие три года остаться в Евросоюзе на правах, аналогичных правам Норвегии - то есть, соблюдая все правила ЕС и платя в него взносы, но не имея права голоса на саммитах.

Тереза Мэй - в том же номере Telegraph, где опубликована статья Боулса - ответила критикам, что не откажется от "плана Чекерс" и что уверена в успехе переговоров с ЕС.

"Хотя, конечно, на переговорах еще многое предстоит решить", - добавляет Мэй за несколько недель до запланированного окончания переговоров, которые начались больше года назад.

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Проблема для Мэй заключается в том, что Брюссель тоже пока не согласился с ее планом.

Глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье несколько раз повторял, что принципиальная позиция ЕС остается прежней: свобода передвижения товаров, услуг, капитала и людей неразрывно связаны, и Британия не сможет остаться на едином с ЕС рынке товаров и услуг, ограничив при этом передвижение людей.

Арифметические шансы противников Мэй из числа ее однопартийцев похоронить ее "план Чекерс" выглядят вполне реальными.

После прошлогодних выборов у консерваторов в Палате общин - шаткое большинство в 316 из 650 мандатов. У Ника Боулса в Палате общин - примерно 50 единомышленников. В воскресенье 20 депутатов Палаты общин из числа сторонников жесткого отношения к ЕС открыто объявили, что будут голосовать против плана Мэй. Кроме них, в группе единомышленников Бориса Джонсона в парламенте состоит около 60 депутатов. Возглавляет эту группу, которая называется "Группа европейских исследований", депутат Джейкоб Рис-Могг.

Рис-Могг при этом сейчас считается одним из вероятных кандидатов в лидеры консерваторов в случае поражения и ухода Терезы Мэй.

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Каковы же шансы Бориса Джонсона?

Борис Джонсон - один из самых известных в мире британских политиков вообще и тори в частности. Кроме того, судя по результатам июльских опросов, среди британской публики он - самый популярный из потенциальных претендентов на пост лидера партии (правда, за него - всего 15% опрошенных).

Но проблема Джонсона в том, что лидера партии избирает не публика: кандидатов выдвигают депутаты парламента, а голосуют - в последнем туре, если осталось два кандидата, а не один - все члены партии. Среди однопартийцев же Джонсон сейчас - совсем не самый популярный из альтернативных лидеров: в июле он уступал и Рис-Моггу, и министру внутренних дел Саджиду Джавиду, и лидеру шотландских консерваторов Рут Дэвидсон.

Конечно, до вероятной досрочной отставки Мэй - если она вообще случится - еще есть время, и расклад может измениться.

После референдума и ухода Дэвида Кэмерона в 2016 году Джонсон считался твердым фаворитом, но внутрипартийную борьбу выиграла Мэй. Что-то похожее может произойти и на следующих выборах лидера консерваторов.

Вот только Джонсон, в отличие от Мэй при Кэмероне, все последнее время стабильно терял и поддержку однопартийцев, и симпатии британской публики.

Бориса Джонсона многие сравнивают с Дональдом Трампом - за определенную долю популизма, а также стремление нарушать правила, принятые в политическом истеблишменте (хотя воспитанник Итона и Оксфорда Джонсон и сам - бесспорно, член истеблишмента).

Для того, чтобы попытаться повторить успех Трампа и возглавить страну, Джонсону, вероятно, нужна прямая поддержка его электората - и тут ему могли бы помочь изменения в регламенте выборов и в составе партии, которых, по данным прессы, добивается часть тори.

Во-первых, сторонники изменений хотят облегчить выдвижение кандидатов на пост лидера партии, разрешив выдвигаться при наличии поддержки всего 20 депутатов парламента.

Во-вторых, пресса сообщала в последние недели о намерении сторонников "жесткого брексита" - в частности, членов тихо умирающей Партии национальной независимости (UKIP), массово вступить в Консервативную партию и, когда наступит момент, добиться победы своего кандидата на выборах.

Но этим планам и предложениям пока далеко до реализации. Да и сам политический кризис вполне вероятен, но не неотвратим. Может, еще обойдется.