Сергей Политевич: К белорусскому языку отношусь положительно 4.09.2018, 8:14

Защитник сборной Беларуси – о примерах борьбы за свою культуру.

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич в эфире «Радыё Свабода» перед презентацией новой формы национальной сборной рассказал, как относится к белорусскому языку, сообщает tribuna.com.

«К белорусскому языку отношусь, конечно, положительно. Я играют за границей и вижу, как там тоже все борются за свою культуру. В Казахстане вот люди борются за свой язык. Говорят по-казахстански, когда-то по-русски. Как мы, в общем.

Я учился в белорусской школе. Знаю белорусский язык неплохо. Просто боюсь вот так во время трансляции говорить, потому что все равно проскочит русское слово, будет некрасиво. Так что я за белорусизацию, поддерживаю ее. Если будут посылы такие, я буду только за.

Любимый поэт? Ну, я не знаю. Я все-таки футболист, не углублялся ни в белорусскую литературу, ни в русскую. Но, конечно, я знаю всех наших поэтов, я хорошо учился в школе. Якуб Колас, Пимен Панченко – знаю всех, но любимого какого-то нет», – сказал Политевич.