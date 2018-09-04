«Чем дольше правит диктатор, тем быстрее едет у него крыша» 5 4.09.2018, 8:21

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Игорь Эйдман

О культе личности правителей в РФ и Беларуси.

«Москва. Кремль. Путин». Российская пропаганда берет новые вершины. На телеканале «Россия 1» накануне вышел первый выпуск новой программы, целиком посвященный президенту РФ. Ведущий такой ответственной пропагандистской вершины – тоже гуру российской пропаганды Владимир Соловьев. В первом часовом выпуске Соловьев хвалил Путина за хорошую физическую форму, любовь к детям и смягчение пенсионной реформы. Планируется, что программа о Путине будет выходить еженедельно, сообщает «Белсат».

Социолог Игорь Эйдман назвал это явление «новым этапом развития культа личности Путина в России»:

«Чем дольше правит российский диктатор, тем быстрее едет у него крыша, и тем больше он заставляет своих подданных себя восхвалять, тем сильнее формируется культ его личности. Путин уже сидит на троне дольше, чем Брежнев, и впадает в тот же маразм. Осталось ему только побрякушками себя в виде орденов обвешать».

Павел Усов, доктор политических наук:

«Россия входит в период фактического тоталитаризма, где необходим культ такого уровня, чтобы люди поклонялись. Культ личности на уровне божественности. Путин эту нишу уже занял.

В Беларуси, безусловно, совсем другой масштаб, отчасти культ личности Лукашенко не создался».