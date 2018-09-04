Евгений Афнагель: Слабое место режима сегодня - сам Лукашенко 5 4.09.2018, 8:58

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Карикатура: mirnov.ru

Мы живем в интересное и ответственное время.

Во время назначения министров финансов и энергетики в пятницу Лукашенко сделал странное заявление. По словам диктатора, причина недавних кадровых перестановок в правительстве – тотальное пьянство среди руководства страны.

Учитывая, что высшие чиновники назначаются лично Лукашенко, возникает вопрос – кто управляет страной?

На эту тему сайт Charter97.org побеседовал с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» и одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгением Афнагелем.

- В последнее время Лукашенко и его министры все чаще оказываются в центре громких скандалов. Диктатор сам признавал на совещании в Орше, что чиновники перестали его слушаться. Можно ли говорить об обострении кризиса власти в Беларуси?

- Скандалы случались и ранее, но сейчас они увязались в один клубок со слухами о серьезной болезни стареющего диктатора. А тирада о повальном пьянстве в высших органах власти придает всему этому почти анекдотический характер.

Это напоминает деградацию правящего режима в позднем СССР, когда даже сторонники властей, рядовые члены партии понимали, что страной правят не совсем здоровые люди. Венцом этого стали трясущиеся руки и заплетающийся язык руководителей ГКЧП, которые по телевизору увидела вся страна.

Если власть не меняется, если нет выборов, конкуренции идей и политиков, то начинается застой. Пожилые чиновники давно привыкли к периодическим «разносам на камеру», знают, что их место просто некому занять — скамейка запасных пуста. Зачем слушать начальника, если тебя все равно не лишат должности? Тем более, если начальник еще и не совсем адекватен.

Бывает, конечно, что в окружении диктатора появляются новые лица, но ненадолго. Человек, получивший современное образование, никогда не сможет сработаться с людьми, мыслящими категориями 70-ых годов прошлого века. Поэтому такие люди либо уходят, либо быстро сдаются и принимают правила игры, становясь даже внешне похожими на пенсионеров из советского заповедника.

- Как вы оцениваете международную ситуацию вокруг режима Лукашенко? Возможно ли введение санкций против белорусских властей из-за обвинительных приговоров по «делу профсоюзов» и репрессий против независимых СМИ?

- Этот вопрос стоит задать лидерам демократических стран и международных организаций. Правозащитники заявили о существенном ухудшении ситуации с правами человека в Беларуси. Оказывается давление на политических заключенных в тюрьмах, продолжаются аресты активистов оппозиции, блокируется популярный независимый сайт Charter97.org, возбуждаются уголовные дела в отношении журналистов, преследуются профсоюзы. Все это — следствие потакания диктатору со стороны цивилизованного мира. «Авансы» со стороны Запада он воспринимает как дань. Таким образом, власти демократических стран разделяют ответственность за репрессии в Беларуси вместе с диктатором.

Санкции и жесткая позиция — единственный инструмент внешнего влияния на Лукашенко. Действие этого инструмента уже неоднократно приносило свои плоды в виде освобождения политзаключенных и прекращения репрессий. Заявления некоторых европейских политиков о необходимости возвращения санкций, которые звучали после приговора лидерам профсоюза РЭП, дают надежду, что рано или поздно вместо бесконечного «хождения по граблям» со стороны западных стран мы увидим четкую и последовательную стратегию в отношении Беларуси.

- Как утверждают теоретики и практики ненасильственного сопротивления, диктатура не является чем-то монолитным, а существует за счет различных «подпорок», каждую из которых можно расшатать. По вашему мнению, что сейчас является самым слабым местом режима Лукашенко?

- В разное время диктатор сам называл различные слои общества и социальные группы своей опорой. Помню, ими, по его словам, были и молодежь, и пенсионеры, и профсоюзы...

Но проходило какое-то время, и все понимали, что диктатор просто сам себя успокаивает. Молодежь шла в оппозицию и выходила на акции протеста, официальные профсоюзы давно проиграли конкуренцию независимым, а пенсионеры, которые, действительно когда-то были электоратом Лукашенко, в прошлом году навсегда отбили у властей желание опираться на них.

Единственной опорой, а точнее крючком, на котором висел диктатор, были его хозяева в Кремле. Но и с этим сегодня серьезные проблемы. Судя по итогам последней встречи в Сочи и новостям с полей нефтяных войн, рассчитывать на поддержку России минскому попрошайке-самодуру все-таки не приходится.

Самое слабое место режима Лукашенко сегодня — сам Лукашенко. И, скорее всего, опереться ему больше не на кого. Мы живем в интересное и ответственное время. Беларусь снова находится на развилке. Такие моменты называют «точкой бифуркации»: система становится нестабильной и неустойчивой, и дальнейшее ее развитие зависит от какой-то случайности или, напротив, организованного усилия группы людей.