Путин набедокурил 2 4.09.2018, 8:57

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Перед оформлением акта полной капитуляции, российскому диктатору еще предстоит «собрать камни».

Наблюдая за развитием последних событий, должен взгрустнуть еще один большой «друг» путинской РФ - Башар Асад.

Подрыв кортежа сирийского лидера, на хитро замаскированной в дороге мине, смерть от рук меткого снайпера или отравление на позднем ужине- события, отлично вписывающиеся в логическую цепочку последних месяцев, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Путин сумел с помощью огромных затрат и жертв вести войну на военном поле, но абсолютно не выдержал войны экономической. Его в ней, мягко говоря, разгромили в одни ворота.

Но, перед оформлением акта полной капитуляции, российскому диктатору еще предстоит собрать «камни»(те самые, что он с таким усердием разбрасывал по горячим точкам) и эта сборка уже в самом разгаре...

Зачтется ли ему это? Навряд ли- уж слишком сильно Путин успел «набедокурить» в последние годы правления.

Такого, уважающие себя и свое имя люди не прощают. А уж что-что, а уважение к себе и к своим странам - у западных лидеров присутствует.

Так же, не стоит забывать, что действительно сильный - никогда не прощает. Сильный увеличивает мощность и злость, чтоб в конечном итоге сокрушить того, кто указал всем на его слабость.

В 2014 году Путин застал Западный Мир врасплох. Нового передела границ в тот момент не ожидал никто. Кроме российского диктатора, разумеется. Ведь он этот передел и готовил.

Это был подлый и самонадеянный удар по всему послевоенному мироустройству. Путин показал целой планете, что плевать он хотел и на общепринятые моральные ценности и на мировые принципы и на международные акты.

Такое не прощается. За подобным следует суд и приговор. Который в 99,9% является смертным, без права на отсрочку и обжалование.