«Заигрался»: что ждет Донбасс после ликвидации Захарченко 4.09.2018, 9:18

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Убийство главаря «ДНР» стоит рассматривать прежде всего с позиции распределения финансовых потоков.

Убийство одиозного главаря "ДНР" Александра Захарченко породило массу конспирологических версий, предрекающих окончательный разрыв Минских соглашений и даже новый виток войны.

Что ждет украинский Донбасс и кто пришел к власти в оккупированном Донецке - разбирался OBOZREVATEL.

Захарченко заигрался

Ненасытность экс-главы “ДНР” не на шутку раздражала кураторов из Москвы. Как пишут российские СМИ, группа “Захарченко-Тимофеева” сконцентрировала прибыльные бизнесы, взяв под контроль добычу угля и антрацита, транспортировку их в Россию, а затем и в Украину. За свои услуги команда боевиков требовала дань, которую в итоге оплачивали украинские потребители.

Еще больше Кремль не устраивало наличие у террористов собственных военизированных формирований, которые не были подконтрольны Москве. Речь идет именно об отдельных батальонах при "министерствах", подчинявшихся лично Захарченко и Тимофееву.

Также, по информации OBOZREVATEL, в последнее время у Захарченко был конфликт с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, который не хотел отдавать бизнес на оккупированных территориях. Ухудшило положение Захарченко и ослабление власти Суркова. Последний после победы Владимира Путина на выборах фактически отошел от курирования украинского вопроса. Сейчас этим направлением занимается председатель нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин.

Новый главарь

Сразу же после официального подтверждения смерти Захарченко террористы выбрали новым главой “республики” Дмитрия Трапезникова. В открытых источниках информации о нем не так уж и много. Известно лишь то, что до активной политической деятельности он работал в бизнес-структурах Рината Ахметова, прежде всего в донецком клубе “Шахтер”.

При власти “регионалов” он был заместителем главы районного совета Петровского района Донецка, а с 2012 по 2014 гг. работал генеральным директором торгового дома "Укоопвнешторг" в Киеве. Стоит отметить, что Трапезников не принимал участие в активных действиях сепаратистов в 2014 году. К движению боевиков примкнул лишь в декабре 2014 года, став первым заместителем руководителя администрации Захарченко, в 2016 году стал ее главой, а чуть позже - заместителем председателя так называемого Совета министров “ДНР”.

Интересную информацию о нынешнем руководителе боевиков опубликовали и в Facebook. Оказывается, Трапезников до 2014 года был злостным должником. По имеющимся данным, террорист должен украинским банкам 1,5 миллиона грн.

Что будет с Донбассом

После ликвидации Захарченко в "ДНР" начались массовые задержания мирных граждан. Также террористы перекрыли все блокпосты и границы, в том числе с Россией и "ЛНР" до 2 сентября.

Ситуация на линии разграничения последние несколько дней была напряженной, но не критической. Как сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, в ночь на 1 сентября особых столкновений в Марьинке, Красногоровке и Майорске не было.

Учитывая оперативную замену Захарченко на нового лидера Дмитрия Трапезникова, ожидать серьезных столкновений на Донбассе в ближайшее время не стоит. По словам луганского журналиста Ивана Жеведя, это не обострит конфликт на востоке.

“Думаю, что ничего не поменяется, будет в целом, как и в Луганске, после прихода Пасечника (Леонид Пасечник - глава “ЛНР”. - Ред.). Это принцип, давно распространенный в России, - убирать тех, кто пришел при первой волне. В Луганске, к примеру, нет ни одного "министра" из первого состава "правительства", - подчеркнул OBOZREVATEL Жеведь.

Убийство Захарченко стоит рассматривать прежде всего с позиции распределения финансовых потоков, которые он подмял под себя вместе со своими подельниками. А рокировка чиновника Трапезникова на роль лидера боевиков говорит о том, что в "ДНР" власть от реваншистов, случайно попавших во власть, переходит к более послушным и понятным Москве людям.

“В Луганске выстроена четкая вертикаль: часть людей у власти от Суркова, а часть людей - от российских спецслужб. В итоге победили последние, и Пасечник стал управлять ситуацией в “ЛНР”. В Донецке же нет четкой вертикали, там все намного сложнее. В принципе, Трапезников был "серым кардиналом", который ближе к 2018 году стал больше брать власть в руки. До конца августа там было три силы - Захарченко со своими людьми, Трапезников и военные формирования. Сейчас же расклад сил изменился в пользу более понятных, гражданских людей”, - считает Жеведь.