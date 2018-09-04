Наоми Осака об Арине Соболенко: Я лишь старалась сдержать этот шторм 4.09.2018, 9:23

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Наоми Осака

Японской теннисистке было нелегко в игре с белоруской.

Японская теннисистка Наоми Осака после победы над Ариной Соболенко на "US Open" отметила в комментарии pressball.by, что не простила бы себе, если бы проиграла этот матч.

- На корте вы сказали, что не простили бы себе, если бы проиграли этот матч. Почему?

- В основном потому что я чувствовала, что имела много шансов сделать брейк в третьем сете, но Соболенко здорово включалась в такие моменты. А я оказывалась недостаточно готова к решающим розыгрышам. Так что я действительно очень довольна тем, что в концовке мне удалось победить. Представляю, как ужасно себя чувствовала бы, если бы проиграла.

- Что для значит карьера Серены Уильямс для спорта и лично для вас?

- Это не секрет, что я поклонница Серены. Смотрела все ее матчи на этом "US Open". И я очень рада, что она вернулась на корт. А также благодарна за полученную возможность сыграть с ней в Майами. Надеюсь, удастся сыграть и в Нью-Йорке — это значит, что мы обе доберемся до финала.

- Какой у вас был план на матч с Соболенко, с которой раньше вы не встречались на корте?

- Знала, что она мощно пробивает по мячу и что у нее хорошая подача. Знала, что она будет атаковать с моей второй подачи. Вот и все мысли перед матчем. Я лишь старалась сдержать этот шторм. Если получала шансы, старалась их использовать. Действовать настолько плотно, насколько возможно.

- Вы выходили вперед на чужой подаче и 40:0, и 30:0, но не могли сделать брейк. Что творилось у вас в голове в эти моменты?

- Я лишь думала о том, чтобы быть настолько конкурентоспособной, насколько это возможно. И соперница чувствовала мое давление. Благодаря этому мне удалось сделать обратный брейк в третьем сете. Главное, никогда не бросать бороться. А еще в этот вечер меня здорово поддерживала публика.

- Вы очень коротко отвечаете на все вопросы. Когда вы находитесь дома с друзьями вы много разговариваете, смеетесь, шутите?

- С какими друзьями? (смеется) На самом деле у меня, пожалуй, есть только одна подруга, которой доверяю, как себе. И иногда это не очень хорошо для нее… Еще один близкий мне человек — моя сестра. Но это родственные связи. И да, иногда я шучу в компании с ними, но иногда они не смеются над моими шутками. Надеюсь, этот ответ показался вам длиннее.