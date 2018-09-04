Павел Северинец: Куропаты – это хороший тест 4.09.2018, 9:46

Павел Северинец

Защитников народного мемориала поддерживает абсолютное большинство общества.

В Куропатах уже 4-ый месяц активисты продолжают протест против придорожного ресторана «Поедем поедим», который открылся в 50 метрах от мемориала. В этом месте интересы власти и бизнеса сплелись, сообщает racyja.com.

Поэтому на активистов составляют протоколы, их сажают на сутки, бьют и калечат. И все это не без помощи милиционеров и людей в штатском. За горсткой борцов наблюдает вся страна. Защитить мемориал Куропаты - это сохранить достоинство белорусов в защите памяти невинно убиенных руками НКВД предков, говорит сопредседатель партии БХД Павел Северинец:

«На самом деле Куропаты - это хороший тест, хорошая проверка, кто готов стоять за Родину. И поэтому тех людей, которые сейчас стоят, поддерживает абсолютное большинство белорусского общества: мы это видим по настроениям, по комментариям, по тому, что люди приезжают, привозят воду, пожимают руки защитникам. Так вот те, кто стоит, и есть основа белорусского борьбы сегодня».

По словам Павла Северинца, в воскресенье, 9 сентября, решится судьба куропатской стражи. Если на массовом мирном собрании в 16.00 будет пару десятков человек - это значит, что национальный некрополь действительно нужен им. «Если нас будут сотни и тысячи - мафия убежит из Куропат», - уверен политик.