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МИД Украины: Из страны ежегодно уезжает миллион граждан

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  • 4.09.2018, 9:50
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Такая ситуация в ближайшее время будет сохранятся.

Примерно 1 млн украинцев ежегодно выезжают из страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, сообщает interfax.com.ua.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.

По его словам, в Польше по последним данным проживают 1,4 млн украинцев.

Как сообщается, в Украине назревает трудовой коллапс. Так, по статистике Министерства здравоохранения, в государственных учреждениях сегодня не хватает около 40 тысяч врачей. Одна из причин – трудовая миграция.

Такая же ситуация наблюдается и в других отраслях. Из-за неблагоприятных условий работы и низких зарплат, украинцы выезжают на заработки за границу, и работают там в основном не по специальности.


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