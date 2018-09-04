Госдолг Беларуси опять начал расти 4.09.2018, 10:25

В стране есть системные проблемы с госдолгом.

Госдолг Беларуси за январь–июль 2018 г. опять увеличился, пусть и не намного (на 100 млн. BYN), и составил 42,1 млрд. BYN, сообщил Минфин, пишет «Экономическая газета».

На столько же вырос и внешний госдолг, остановившись на отметке 16,5 млрд. USD. Его уменьшение с начала года составило 179,0 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или 1,1%.

В январе–июле 2018 г. были привлечены внешние государственные займы на сумму 1 506,9 млн. USD, в т.ч. 600,0 млн. USD – в виде еврооблигаций, 515,1 млн. USD – у Правительства и банков России, 302,5 млн. USD – у банков КНР, 86,0 млн. USD – у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и 3,3 млн. USD – у Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка (ЕБРР и СИБ).

За тот же период было произведено погашение внешнего государственного долга на сумму 1592,2 млн. USD, в т.ч. 800,0 млн. долларов США – по еврооблигациям, 337,7 млн. USD – банкам КНР, 244,3 млн. USD – Правительству России, 176,6 млн. USD – ЕФСР, 32,5 млн. USD – МБРР, 0,7 млн. USD – США и 0,4 млн. USD – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг за январь–июль 2018 г. снизился на 100 млн. USD и составил 9,2 млрд. BYN, увеличившись с начала года на 16,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,2%. За июль размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 264,9 млн. USD, а погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 240,3 млн. долларов США и 23,1 млн. BYN.

Увеличение госдолга на столь незначительную величину находится на уровне статистической погрешности. В то же время системные проблемы с уровнем госдолга существуют. Хотя назначен и новый ответственный за их решение.