Как Белстат манипулирует цифрами по безработице 1 4.09.2018, 10:36

Официальные цифры в 13 раз меньше, чем данные от МОТ.

В Беларуси численность безработных по классификации Международной организации труда во втором квартале 2018 года составила 239,1 тысячи человек. Это следует из данных Белстата по результатам выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 294,5 тысячи человек, сообщает tut.by.

Среди безработных женщины составляют 36,5%, сообщает Белстат. Средний возраст безработных держится на уровне 38,5 года. При этом почти каждый пятый безработный не имеет специальности, а наибольший удельный вес (29,3%) занимают безработные со специальностью «Техника и технологии».

Напомним, в Беларуси продолжает сокращаться число безработных. На начало августа в стране было 16,6 тысячи официально нетрудоустроенных. Это на 1,2 тысячи меньше, чем месяцем ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа по стране составил 0,4 процента. В Брестской и Витебской, Гомельской и Могилевской областях этот показатель был на уровне 0,5 процента, в Гродненской и Минской областях — 0,4, а в Минске — 0,1 процента.

Больше всего безработных на начало августа было в Брестской области — 3,1 тысячи человек. Следом по этому показателю идет Гомельская область — 2,9 тысячи. Для сравнения: в Витебской — 2,6 тысячи, Гродненской — 2 тысячи, Минске — 1,4 тысячи, Минской — 2,5 тысячи, Могилевской — 2,1 тысячи.

Напомним, на начало июня в республике было 17,8 тысячи официальных безработных. Получается, что число фактически безработных белорусов примерно в 13 раз превышает количество официально зарегистрированных нетрудоустроенных.