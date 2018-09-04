Фотофакт: В Могилеве чиновники отремонтировали Дворец культуры за $5 миллионов 1 4.09.2018, 10:53

Почему такая большая сумма?

Во время освещения визита в Могилев председателя cовета республики Михаила Мясниковича, пресс-служба местного облисполкома показала, как именно изменился Дворец культуры области, пишет «Могилевская весна».

В июле этого года областное государственное телевидение рассказывало, что всего на реконструкцию строения, которая началась осенью 2017 года, потратят 10 млн. рублей (или 5 млн. долларов).

Почему такая большая сумма? ДК области станет опорным пунктом для будущего V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве в октябре.