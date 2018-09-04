«Технологии опережают церберов» 4.09.2018, 10:56

Онлайн-ресурсы все больше беспокоят режим Лукашенко.

Белорусские власти не ограниваются «делом БелТА», лето завершалось новыми претензиями в адрес негосударственных СМИ, блогеров и фрилансеров, штрафами, запретом на выезд за границу нескольким журналистам, пишет RFI.

Уголовное дело о несанкционированном использовании ресурса государственного портала БелТА продолжается — правда, без шумихи первых дней, когда об использовании паролей к ленте новостей агентства, которые через несколько минут появлялись в открытом бесплатном доступе, рассказывали все государственные СМИ. 27 августа подозреваемым журналистам и редакторам закрыли выезд за границу. Временно, указывается в постановлениях Следственного комитета.

На прошлой неделе разразился новый скандал. После появления в интернет-издании «Ежедневник» статьи-расследования о тонкостях механизма госзакупок импортных лекарств, Минздрав обратился в Генпрократуру — министерство беспокоит возможный вред нацбезопасности из-за «формата подачи информации и грубого изложения фактов в статьях». 10 сентября состоится суд над корреспондентом «Белсата» Ольгой Чайчиц за фоторепортаж из Куропат, места энкавэдэшных расстрелов 30-х годов.

Осуществление фотосъемки народного мемориала, как сказано в милицейском протоколе, «превышает полномочия журналиста и нарушает журналистские обязанности». Это только несколько примеров из жизни негосударственных СМИ в Беларуси последних месяцев — подавляющее большинство попавших под репрессии приходится на интернет-журналистику.

Как отмечает в интервью RFI политический обозреватель Александр Класковский, сложно сказать, есть ли у властей детально разработанный план борьбы с журналистикой в интернете, но очевидно, что онлайн-ресурсы все больше беспокоят государство.

«То, что мы наблюдаем в последние месяцы, выглядит хорошо продуманной, методичной атакой именно на этот плацдарм или остров свободы слова, который остался в Беларуси, — это Байнет (BYnet), белорусский сегмент интернета.

Я вижу за этим политический интерес власти, потому что режим — не демократичный, режим — авторитарный. В свое время после прихода Александра Лукашенко к власти был быстро взят под колпак сектор печатных СМИ, радио, телевидения, то есть власти на каком-то этапе успокоились, они посчитали, что все под контролем в плане медийной сферы.

А интернет казался каким-то маргинальным явлением, видимо, сами большие начальники так брезгливо называли (интернет) помойкой, видимо, не очень-то заглядывали на эти сайты. Но потом, судя по всему, все чаще на стол им стали класть распечатки каких-то острых статей, и для меня показательно, что за последнее время Лукашенко дважды отвечал на критические замечания, в первую очередь, в интернет-СМИ. То есть это власти заметили, это их задевает, они видят, что это феномен неподконтрольной прессы, новых медиа плюс социальные сети, плюс блогерство. То есть это такая крамольная волна, которая может создавать угрозу политической стабильности в понимании властей», - считает Александр Класковский.

О пристальном внимании к интернет-журналистике свидетельствует и принятый в 2018 году более суровый вариант закона о СМИ, считает Александр Класковский.

«Плюс это последовательное наступление — начиная от блокировки самых острых политических сайтов „Белорусский партизан“ и „Хартия’97“ и заканчивая так называемым делом БелТА по высосанной из пальца причине — якобы несанкционированного доступа к информации, хотя там выеденного яйца все не стоит.

Известно, что все эти пароли были секретом Полишинеля, да и сама задержка всего 15 минут составляла, когда информация находилась под замком. То есть раздули из мухи слона для того, чтобы провести брутальные обыски, задержания журналистов, изъять жесткие диски с информацией, которая не только паролей БелТА, конечно, касается, взять на крючок в этом плане. Короче говоря, это такая продуманная жесткая атака и, кроме всего прочего, акция устрашения, потому что каждый такой „наезд“ на средства массовой информации, конечно же, повышает уровень самоцензуры — редакторы, журналисты взвешивают лишний раз, а стоит ли настолько остро писать на какую-то тему».

Запретить интернет, конечно, невозможно, но некоторых своих целей действия власти могут достигнуть.

«Да, конечно, власти проспали, они опоздали. Этот взрыв интернет-ресурсов, новых медиа, блогерства, социальных сетей — это то, что невозможно остановить. Я вспоминаю цитату белорусского классика Кондрата Крапивы „Каб сонца засланіць — вушэй асліных мала“ („Чтоб солнце заслонить — ушей ослиных мало“), она грубовато звучит, но здесь как раз в точку. Ну вот заблокировали „Хартию’97“, но все равно тот, кто хочет, используя анонимайзеры, зайдет на запрещенный ресурс.

Технологии опережают церберов, как я сформулировал в одном из материалов. Но какие-то локальные задачи власти все равно решают — приглушить нежелательную медиаактивность, например, накануне ответственной политической кампании.

И если посмотреть горький опыт белорусской независимой журналистики, то такие „наезды“ непременны — они цикличны, они перед электоральными кампаниями, как правило, или постфактум, как было в 2010 году, когда громили оппозицию за Площадь, а заодно прошлись этим катком и по независимым СМИ, тоже тогда и обыски были, и задержания, некоторые журналисты даже были вынуждены эмигрировать.

То есть какие-то локальные задачи власть в какой-то степени решает, ну и плюс самоцензура, хочу подчеркнуть», - считает политолог.

Власти применяют новые подходы к преследованию негосударственных СМИ, замечает Александр Класковский.

«Власти маневрируют. Сейчас одна из задач — это поддерживать нормальные отношения с Западом, по возможности их развивать. Власти, заметьте, применяют такие, как я их называю, гибридные репрессии против независимой прессы, то есть не за то, что вы написали что-то не то, что это не нравится высокому начальству, а вот — кто-то там налоги не совсем аккуратно вроде заплатил — из редакторов или владельцев медиаресурсов, или, как в „деле БелТА“, казалось бы — технический момент, в конце концов эта уголовная статья „заточена“ против хакерства, но тут же никакого хакерства не было, было, наверное, разгильдяйство обладателей паролей — вот с ними надо выяснять, почему, грубо говоря, слили эти пароли…

В любом случае, это повод для какого-то административного разбирательства, оно смешно, но мы видим, что „наезд“ очень серьезный. То, что изъяты жесткие диски, ноутбуки — это не просто орудие труда для журналистов, но там же есть ценная информация, там, грубо говоря, можно найти какой-то компромат, который позволит в дальнейшем держать на крючке или какие-то новые дела заводить при необходимости. То есть власть забрасывает крючок с дальним прицелом», - говорит эксперт.

По итогам прошлого года международная правозащитная организация «Репортеры без границ» поставила Беларусь на 155-е место в мире в своем Индексе свободы прессы — между Демократической Республикой Конго и Руандой. Последние события в Беларуси, похоже, оставляют пространство для движения вниз в будущем рейтинге — всего в Индексе свободы прессы оцениваются 180 стран.