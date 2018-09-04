Аркадий Бабченко начал авторское расследование своего «убийства» 4.09.2018, 11:08

Аркадий Бабченко

Журналист хочет изложить собственную версию событий.

Российский журналист Аркадий Бабченко планирует через суд признать себя потерпевшим в деле о планировании его убийства в Украине. Также он готовит свое авторское расследование произошедшего. Об этом Аркадий Бабченко рассказал в интервью Настоящему Времени.

– Суд в Киеве приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации твоего убийства к четырем с половиной годам тюрьмы. Ты был приглашен на суд?

– Я свидетель, меня на суд не вызвали, потому что суд проходил в закрытом режиме. Это не был суд в том понимании, в котором мы понимаем под словом "суд", это была просто техническая формальность, где судья зафиксировал сделку со следствием Бориса Германа. Это было одно заседание, он ее оформил и все.

– Для твоей безопасности эта сделка, быть может, не слишком выгодна, потому что благодаря ей Герман получил меньший срок, чем мог бы, если бы этой сделки не было?

– Меня срок Германа не интересует от слова "совсем". Речь-то не в том, получит он четыре года, восемь, 12 или 25. Это абсолютно не имеет никакого значения. Во-первых, человек дал информацию, он там слил все и вся, что знал, и этого как минимум уже достаточно. Во-вторых, эта цепочка в любом случае уже нейтрализована. То есть цепочка Пивоварник – Герман – следующий очередной наемный убийца, она работать уже не будет. Им теперь надо будет искать какие-то другие цепочки.

Меня сам Герман вообще интересует мало, потому что Герман, Пупкин, Васькин – это просто пешка в этой игре, которая нанята за деньги смешные для России. $40 тыс. – это вообще ни о чем для такой страны.

– Эта сумма беспокоит больше всего. Потому что если можно так дешево нанять человека, чтобы кого-то убить, то деньги не кончатся.

– Вот о чем и речь. Мне гораздо интереснее то, куда эти следы ведут, и то, куда корнями все это проросло, точнее, откуда эти корни растут. Потому что интерес СБУ заканчивается на границе с Российской Федерацией, а мой интерес начинается, наоборот, только после границы, и кто там всем этим руководит, кто главный и откуда цыплята растут.

– А кто твой интерес будет соблюдать и реализовывать, кроме тебя?

– Будут еще предприняты какие-то шаги. То есть они уже предпринимаются, мне сейчас просто не хотелось бы о них говорить. Но результатом всего этого будет некий текст, где я изложу то, что я знаю по этому делу.

– Ты готовишь свое авторское расследование?

– Да, конечно, безусловно. Я просто как все-таки участник процесса, ну, не участник процесса, я свидетель, но тем не менее я давал подписку о неразглашении и говорить не мог. Но то, что мне известно, я, безусловно, напишу.

– Ты – свидетель. Это кто решил, что ты не потерпевший?

– Не знаю, кто это решил. Честно говоря, я-то думал, что я вообще-то потерпевший. Но это довольно казуистическое дело оказалось. Когда эта операция начала проводиться, я потерпевшим не мог быть в принципе, потому что пока ничего не было. В итоге я был как свидетель привлечен, и первый мой контакт со следствием был в рамке свидетеля. И в итоге так в рамке свидетеля и остался. Но, насколько я понимаю, я могу по суду признать себя потерпевшим. Я думаю, что я буду это делать. Я буду признавать себя потерпевшим в этом деле.

– Что тебе это даст, ты получишь доступ к материалам дела?

– Не думаю, что сейчас получу доступ к материалам дела, потому что суд проходил в закрытом режиме, дело, видимо, секретное. Сейчас мне уже доступ, наверное, никто не даст. Но мне и не надо. Само расследование меня не очень интересует, потому что расследование велось в рамках этого дела, там нужно было зафиксировать, задокументировать, показать и доказать. А мне это не нужно, мне нужна просто сама информация, которая у меня какая-никакая есть.

– Адвокат "Небесной сотни" предлагает тебе помочь в том, чтобы с гражданским иском к Герману обратиться. Ты согласился на такую помощь?

– Ну отлично, раз предлагает, раз уже есть адвокат, я не против.

– Когда все случилось, еще не было понятно, как следствие пойдет, ты говорил, что на большом процессе всем станет все понятно, что это было. Судя по всему, не будет большого процесса. Где мы ждем всех подробностей?

– Судя по всему, да, не будет. Все нацеливались на большой процесс, но Герман в итоге пошел на сделку со следствием. Я, наверное, жду, раз уж СБУ обещало все доказать, показать и рассказать, что они сделают какой-то прессинг или какие-то материалы покажут. Думаю, им это надо будет сделать. Со своей стороны, я напишу о том, что знаю, до чего додумался я.