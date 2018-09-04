Видеофакт: Как Захаров давал интервью по-английски и что из этого получилось 4.09.2018, 11:22

Михаил Захаров

В интервью белорусского тренера «самолет» превратился в «тарелку».

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров решил дать интервью официальному каналу Лиги чемпионов на YouTube без помощи переводчика, комментируя итоги матча с «Мальме» на английском языке, пишет tut.by.

Захаров лишь дважды прибегнул к помощи, уточнив значение пары слов. Инициатива главного тренера минской команды похвальна, но, увы, не обошлось без ошибок. В частности, Михаил Михайлович называл команду соперников на русский манер («шведен» вместо «свиден»), а комментируя задержку рейса, сказал, что «Юности» пришлось менять не самолет (plane), а тарелку (plate).

Напомним, что в этой игре белорусский клуб уступил в гостях шведскому «Мальме» — 1:4.