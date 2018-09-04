Крупная авария в Минске: пропала вода в трех районах

Крупная авария в Минске: пропала вода в трех районах14
- 4.09.2018, 11:32
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Отсутствует как горячая, так и холодная вода.
Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель из минского микрорайона Серебрянка, который сегодня обнаружил полное отсутствие в квартире горячей и холодной воды и позвонил в ЖЭС.
«Дозванивался к «коммунальщикам» долго, был в очереди на ответ 109-м. В итоге мне сообщили, что в Минске произошла крупная авария и полностью без воды остались наш, Ленинский, и еще два района», - сообщил читатель.