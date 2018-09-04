закрыть
4 сентября 2018, вторник, 13:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Крупная авария в Минске: пропала вода в трех районах

14
  • 4.09.2018, 11:32
  • 8,640

Отсутствует как горячая, так и холодная вода.

Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель из минского микрорайона Серебрянка, который сегодня обнаружил полное отсутствие в квартире горячей и холодной воды и позвонил в ЖЭС.

«Дозванивался к «коммунальщикам» долго, был в очереди на ответ 109-м. В итоге мне сообщили, что в Минске произошла крупная авария и полностью без воды остались наш, Ленинский, и еще два района», - сообщил читатель.


популярное за неделю

Мнение

Когда все это кончится
Когда все это кончится Илья Мильштейн
Работа сайта «Хартии-97» под угрозой
Работа сайта «Хартии-97» под угрозой Наталья Радина
Чокнутые империалисты у власти
Чокнутые империалисты у власти Игорь Эйдман
Человек-глыба
Человек-глыба Андрей Санников