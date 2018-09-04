Как приготовить овсянку, чтобы получить максимум пользы 1 4.09.2018, 11:20

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Дельный совет от врача-диетолога.

Овес содержит ценные авентрамиды, которые обладают противовоспалительными свойствами, подобными семенам льна и крестоцветных (капуста всех сортов, редька и т.д.). Именно поэтому овсяная каша незаменима в диетическом лечении многих проблем органов пищеварения, пишет врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Но от ее приготовления и сочетания с различными продуктами зависит и ее воздействие на организм.

Например, при обострении желудочно-кишечных хронических заболеваний, диетологи часто назначают лечебные супы с овсяными хлопьями на нежирных мясных бульонах. Буквально за несколько дней состояние людей значительно улучшается: уменьшается или совсем исчезает боль, улучшается самочувствие.

Оказывается, наша печень также любит овсянку.

В 2013 году группа ученых опубликовала первое двойное слепое плацебо-контролируемое исследование (это исследование с высокой степенью достоверности), о влиянии овсянки на мужчин и женщин с лишним весом.

У тех, кто регулярно употреблял овсяную кашу, воспаление печени значительно уменьшилось. Кроме того, они также снизили свою массу тела. Очень ценным является то, что у них уменьшился процент висцерального жира, то есть жира вокруг внутренних органов, который ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и повышает риск инфарктов, инсультов, ускоренного старения и многих других проблем.

Проведенное в 2014 году исследование подтвердило защитное действие цельных злаков для группы пациентов с ожирением печени – у них снизился риск воспаления этого органа. В этом исследовании была обнаружена связь между потреблением очищенных злаков (булки, батоны, белый хлеб) и повышенным риском заболеваний.

Поэтому, вместо того, чтобы на завтрак употреблять белый или подкрашенный "черный" мягкий хлеб, даже маленький его кусочек, лучше приготовьте вкусную овсянку: одна-две ложки однозначно будут способствовать лучшему здоровью.

Особенно полезна овсянка для детей и людей старшего возраста. Конечно, не пустая каша, на воде, а в завтраке, сбалансированном ценными жирами, белками, фитонутриентами. Надо иметь в виду, что пищеварительная система детей, так же, как и пищеварительная система людей старшего возраста, достаточно уязвима, поэтому включение овсянки улучшит состояние системы пищеварения.

Как приготовить правильную овсянку

1. Ее можно приготовить на нежирном и некрепком мясном бульоне, в котором варились овощи. Особенно подходит тем, у кого проблемы с желудком и кишечником. Ибо, как известно, бульон состоит из целого комплекса аминокислот, которые являются "строительными блоками" для восстановления воспаленной слизистой оболочки, а также содержит глутаминовую кислоту, которая питает и восстанавливает клетки кишечного эпителия.

В таком случае дополнительно никакого жира не требуется.

2. Сочетайте с полезными жирами.

Если приготовить на воде, можно добавить сливки или ложечку оливкового масла, или мякоть авокадо. Чтобы было вкуснее, можно присыпать пармезаном.

3. Сочетайте с белками. Просто каша на воде, а тем более, сладкая, с медом или вареньем, имеет высокий гликемический индекс, и способствует высокому прыжку инсулина, поэтому каждый день на завтрак сладкая каша не годится. А вот чуть подсоленная, на нежирном слабом бульоне или с кусочком сыра, яйцом, станет полноценным оздоровительным завтраком.