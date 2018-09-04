Геннадий Федынич: Суд создал прецедент, которого еще не было в Беларуси 4.09.2018, 11:50

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Геннадий Федынич и Игорь Комлик

Фото: spring96.org

Лидеры профсоюза РЭП подали жалобы на приговор.

В понедельник, 3 сентября, лидеры независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик подали апелляционные жалобы на приговор от 24 августа 2018 г., которым их признали виновными по ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов). Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

"Считаем, что суд легализовал неизвестный электронный ящик, тем самым сделал прецедент, которого еще не было в Беларуси. Искусственные, так называемые, "доказательства" противоречат не только законодательству Республики Беларусь, но и международному законодательству. Поэтому в жалобе мы просим прекратить это уголовное дело", - комментирует ПЦ "Весна" ситуацию Геннадий Федынич.

Правозащитное сообщество Беларуси также призывает власти пересмотреть приговор и прекратить уголовное преследование Федынича и Комлика.

С заявлениями о необходимости отмены обвинительного приговора Федыничу и Комлику выступают и международные организации. Так, Обсерватория по защите правозащитниковсчитает, что данные действия властей нарушают международные обязательства Беларуси в области прав человека и свою собственную Конституцию, и поэтому обвинительный приговор должен быть отменен в результате апелляции.