Пять последних неудач Юрия Чижа 3 4.09.2018, 12:09

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

В жизни бизнесмена наметилась новая черная полоса.

После обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере Юрия Чижа два года назад выпустили из СИЗО КГБ с условием возмещения нанесенного ущерба. Могло показаться, что бизнесмену все же удастся спустя какое-то время заслужить настоящее прощение первого лица и вернуться в его ближайшее окружение. Год назад СМИ писали, что Чиж предпринимал попытки попасть в неформальную команду Лукашенко, пишет udf.by.

Но 2018 год преподнес бизнесмену несколько неприятных сюрпризов.

Поставил Лукашенко в глупую ситуацию

9 августа минское «Динамо» одержало на своем поле сенсационную победу над «Зенитом» со счетом 4:0, чему председатель правления клуба Юрий Чиж был весьма рад. Результат матча восхитил и Лукашенко.

«Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это («Зенит») — главный клуб «Газпрома», главное детище их», — заявил руководитель Беларуси на следующий день.

Победа «Динамо» могла бы поспособствовать возвращению отношений Лукашенко и Чижа на прежний уровень. Но в ответном матче квалификации Лиги Европы 16 августа в Санкт-Петербурге произошло страшное: «Динамо» проиграло с позорным счетом 1:8.

Понятно, что это дало повод некоторым и в Беларуси, и в России посмеяться после слов Лукашенко.

Теперь ходят слухи, что из-за этого Чиж вскоре покинет клуб, которым руководил с 1999 года по поручению Лукашенко.

Единственный высокий чиновник, не боявшийся появляться с ним на людях, отправлен в отставку

Вице-премьера Василия Жарко неоднократно видели на футболе в компании бизнесмена уже после того, как тот вышел из СИЗО. Для общества это был сигнал, что с Юрием Чижом вполне можно вести дела, он по-прежнему близок к власти.

Но в августе Жарко уволили, а расследование дела о коррупции в Минздараве продолжается. Бывший вице-премьер теперь помочь бизнесмену ничем не сможет.

Япринцев пытается взять реванш

Многолетний партнер Чижа по «Трайплу» Владимир Япринцев, выйдя два года назад на свободу, дал понять, что хороших отношений между бизнесменами уже быть не может. Чиж для него «умер» – ведь именно он написал на партнера заявление в КГБ.

В 2018 году Япринцев подал иск к Юрию Чижу о неосновательном обогащении. Дело в том, что более 250 тысяч долларов со счета Япринцева были сняты по поручению бывшего партнера. Тот объяснял, что таким образом расплачивался перед российскими бизнесменами за долги сына Япринцева. Но самое странное в этой истории, что точно неизвестно, какую именно сумму задолжали россиянам. Суд по иску Япринцева продолжается.

На днях также стало известно, что Владимир Япринцев подал иск к российскому бизнесмену Иосифу Аксентьеву о признании недействительным договора купли-продажи его доли в «Трайпле», заключенного в 2015 году в счет долгов сына и его компаньона.

Похоже на то, что Япринцев будет биться с бывшим компаньоном Чижом за то, чтобы вернуться себе большие деньги.

Рассказали о его любви вне брака

На вопрос Tribuna.com о том, что гимнастку Ксению Санкович когда-то видели в компании Юрия Чижа, тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская недавно заявила:

«Я не хочу в этом копаться и разбираться. Но тогда была любовь – это абсолютно точно. У нее хорошие родители, которые держали все под контролем».

Отношения двух взрослых людей – их личное дело. Но до этого Юрий Чиж был известен как хороший семьянин, воспитавший двух сыновей и дочь. Рядом с супругой Светланой он выглядел счастливым. Возможно, для кого-то из семьи информация о прошлом оказалась сюрпризом.

Не хватает денег завершить реконструкцию стадиона «Динамо-Юни»

Весной этого года стало известно, что компания Чижа ООО «Трайпл», которой теперь управляет его старший сын Сергей, в 2017 году сработал с убытком в 10,1 млн белорусских рублей. В 2016-м также были зафиксированы убытки: 38,8 млн.

Свидетельством тому, что финансовые дела Чижа по-прежнему идут не очень, может служить состояние стадиона «Динамо-Юни». Когда его закрывали на реконструкцию, казалось, что это займет совсем немного времени. Но вот прошло уже 5 лет, а стадион весьма далек от сдачи в строй. За последние месяцы там мало что изменилось.