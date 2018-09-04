NASA обещает $1 миллион за способ получения сахара на Марсе 4 4.09.2018, 12:24

Разработка будет использована при колонизации красной планеты.

Конкурс под названием CO2 Conversion Challenge предполагает использование углекислого газа, которого на Марсе достаточно много, для получения глюкозы. Как отметили специалисты NASA, такие технологии могут быть реализованы как на Марсе, так и на Земле, пишет «Вокруг света».

«Обеспечение устойчивой жизни людей на другой планете потребует больших ресурсов, и мы не сможем принести все, что нам нужно. Мы должны проявить творческий подход. Если мы сможем превратить существующий и богатый ресурс, такой как углекислый газ, в разнообразные полезные продукты, космические и наземные приложения этой технологии будут бесконечны», — сказал Монси Роман, программный менеджер программы NASA Centennial Challenges.

Конкурс CO2 Conversion Challenge делится на две фазы. На первом этапе команды должны будут представить дизайн и описание системы превращения CO2 в глюкозу. NASA выберет пять команд, каждая из которых получит $50 тысяч на дальнейшую работу. Во второй фазе нужно будет представить работающий прототип своей системы, и здесь главным призом будут $750 тысяч.

Конкурс открыт только для граждан США и обладателей грин-карт и для американских организаций. Подать заявку на участие можно до 24 января 2019 года.