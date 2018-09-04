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Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе

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  • 4.09.2018, 12:47

Об этом президент Украины договорился с канцлером Себастьяном Курцем.

Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

"Австрия возьмет шефство над восстановление одного из населенных пунктов на Донбассе", - написал в Twitter пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, сообщает nv.ua.

Название населенного пункта не уточняется.

Напомним, в мае Порошенко предложил новую инициативу по возрождению востока Украины. Согласно его инциативе, каждая страна ЕС могла бы подготовить целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.


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