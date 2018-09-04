Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе2
- 4.09.2018, 12:47
Об этом президент Украины договорился с канцлером Себастьяном Курцем.
Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.
"Австрия возьмет шефство над восстановление одного из населенных пунктов на Донбассе", - написал в Twitter пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко, сообщает nv.ua.
Австрія візьме шефство над відновленням одного з населених пунктів на Донбасі. - Президент після переговорів з канцлером Курцом— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 сентября 2018 г.
Название населенного пункта не уточняется.
Напомним, в мае Порошенко предложил новую инициативу по возрождению востока Украины. Согласно его инциативе, каждая страна ЕС могла бы подготовить целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры.