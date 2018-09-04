Россия возобновила авиаудары в Сирии

Россия возобновила авиаудары в Сирии2
- 4.09.2018, 12:36
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Начались налеты на провинцию Идлиб.
Российские военные самолеты возобновили воздушные удары по последней удерживаемой повстанцами провинции Идлиб после 22-дневного перерыва.
Об этом заявила Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters (перевод – eurointegration.com.ua).
Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, военные которого в это время также наносят авиаудары и осуществляют обстрелы, говорится в сообщении.
Москва заявила ранее, что договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил Асада.
США предостерегали от любого применения в Идлибе химического или биологического оружия и пообещали "решительный ответ" в случае атаки в Идлибе.
Турция, которая установила военные посты в Идлибе, также призвала Москву отказаться от новых массовых бомбардировок в регионе.