Леонид Судаленко: Мы обещали помочь всем – и мы это сделали 4.09.2018, 12:54

Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Профсоюз РЭП помогает активистам, задержанным на акции солидарности.

Независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности помогает обжаловать решения районных судов Минска активистам, которых осудили за акцию солидарности с лидерами профсоюза 24 августа возле Дома правосудия.

Правовую помощь активистам оказывает правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, сообщает racyja.com.

Он считает эти дела перспективными с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как власть фактически преследует граждан за выражение мнения с использованием мирного собрания.

«11 человек ко мне обратилась. 7 человекам я подготовил жалобы. Ольга Николайчик, например, через «Весну» это делает. Это 8 человек. Еще три, среди которых Николай Статкевич, не обращаются. Я ведь тоже не могу знать, хочет Статкевич обжаловать или нет. Мы сказали, что поможем всем, кто обратится непосредственно в профсоюз. Мы сказали - и сделали», - заявил Леонид Судаленко.

Одиннадцать активистов из разных городов за проявление солидарности с профсоюзом РЭП были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, а некоторые также - за мелкое хулиганство. Всех оштрафовали на крупные суммы в размере от 20 до 50 базовых величин.