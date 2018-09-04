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Максим Бурбак: Следует дать жесткий ответ на провокации России в Азовском море

  • 4.09.2018, 13:01

Украинский политик призвал противодействовать очередным провокациям Кремля.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с парламентской трибуны, передает censor.net.

"Мы должны дать ответ на очередные провокации России против Украины в Азовском море. Ответом на морскую блокаду Украины должно быть наращивание нашего военного присутствия", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Усиление экономических санкций со стороны мирового сообщества – цена, которую должна заплатить Россия. И обсуждение этой проблемы необходимо выносить на самый высокий международный уровень", - подчеркнул руководитель фракции.


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