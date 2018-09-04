Литовские таможенники задержали вагон с белорусскими сигаретами на €3 миллиона 3 4.09.2018, 13:14

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Груз был оформлен как деревянные гранулы.

На железнодорожной станции Кена литовские таможенники задержали большую партию белорусских контрабандных сигарет, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на уголовную службу литовской таможни. 400 коробок с сигаретами оценили в 3 миллиона евро.

Груз, который шел из Беларуси, был оформлен как деревянные гранулы, но в каждом из мешков были и коробки с сигаретами.

За последние две недели это уже третья крупная партия контрабандных сигарет из Беларуси, задержана литовскими таможенниками.

Партию на приблизительно 350 тысяч евро нашли в конце августа в грузе торфяных брикетов, который перевозили по железной дороге, позже был также задержан грузовик, который якобы перевозил деревянные поддоны в Германию, а на самом деле вез белорусские сигареты на сумму 1,8 млн евро.

Еще один случай с контрабандой белорусских сигарет сами литовские таможенники называют необычным: партию на 21 тысячу евро спрятали под собаками, которых граждане России якобы везли из Беларуси на выставку.