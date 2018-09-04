Официально: в октябре Путин встретится с Лукашенко в Могилеве 3 4.09.2018, 13:15

Фото: AP

Диктатор пригласил российского коллегу в Могилев 14 мая на встрече в Сочи.

Лукашенко и Путин прилетят в Могилев на пятый Форум регионов, который пройдет 11 и 12 октября, сообщает tut.by.

Визит Путина и Лукашенко в Могилев официально подтвердил председатель cовета республики «национального собрания» Михаил Мясникович, рассказал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

Михаил Мясникович был с визитом в Могилеве 1 сентября — посетил гимназию № 3, в которой учился, открыл после реконструкции музей. Тогда же, по словам Владимира Цумарева, он сообщил, что Лукашенко и Путин приедут на Форум регионов.

Лукашенко пригласил Путина в Могилев 14 мая на встрече в Сочи.

— У нас запланирован Высший госсовет. Мы с вами еще до выборов (президента России) определились, что в Минске его проведем, а затем у нас осенью Форум регионов в Могилеве. Обычно мы проводили этот форум на высшем уровне. Я думаю, найдете время, осенью построите график, чтобы посетить Могилев. Для вас это новый город. Белорусы и россияне достойно готовятся, чтобы провести форум на высоком уровне, — сказал тогда Лукашенко.

Также, напомним, Путин и Лукашенко в Сочи договорились встретиться 21 сентября.

Пятый Форум регионов Беларуси и России пройдет в Могилеве 11−12 октября. Будут также задействованы регионы Могилевской области — Шклов и Горки. Главным событием Форума будет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и "союзного" строительства».