Фотофакт: Российское ФСБ на детском празднике в Могилеве 1 4.09.2018, 13:34

Просто совпадение или у российских спецслужб могут быть свои интересы?

31 августа, перед Днём знаний, около торгового центра «Перекресток-Авеню» для детей устроили праздник. Среди развлечений – лазертаг, электромобили и сладости, пишет «Могилевская весна».

Однако больше всего внимание детей и родителей привлекала непонятная группа мужчин в военизированной форме. Если верить баннеру на их автомобиле УАЗ, это представители могилевского страйкбольного клуба. Однако тут же на лобовом стекле авто было размещено объявление о том, что они представляют группу специального назначения «Редут».

Они квалифицировали себя , это «объединение людей, увлекающихся историей российского спецназа, в частности ЦСН ФСБ на начальном этапе развития».

Команда была образована в Могилеве в декабре 2013 года. Конкретно ФСБ-шным направлением ГСН «Редут» начал заниматься в 2015 году. Возможно, это совпадение, но в это же время происходит эскалация российско-украинского конфликта и активизация пропагандистской работы Кремля в белорусском направлении.

Согласно объявлению, «команда не ставит главной задачей моделирование, но стремится к созданию собирательного образа ЦСН ФСБ на период 2002-2006. Основной базой снаряжения команды является образ группы «Альфа» и «Вымпел» ФСБ Российской Федерации образца 2002-2006 года».

Ни в одной из социальных сетей группы или страницы ГСН «Редут» нам найти не удалось. Более того, сайт могилевского страйкбольного клуба, который обозначен на большом баннере, также не открывается.

Удивительно и то, что номера автомобиля УАЗ узнать было нельзя – их специально заклеили бумагой.

Все, что удалось найти о ГСН «Редут» — это то, что в мае этого года некто Иван Иванов зарегистрировал 3-4 человека на страйкбольные соревнования в Бобруйске.

Иван Иванов – фэйковая страница «ВКонтакте». Никаких фото и записей на странице у него нет.

Интересно то, на какие паблики подписан Иван Иванов – большинство поддерживают так называемый «русский мир» и посвящены военной тематике.

Просто совпадение или у российского ФСБ могут быть свои интересы и лояльные люди в белорусском Могилеве?

ФСБ – Федеральная служба безопасности, спецслужба, осуществляющая решение задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. Фактически – российский аналог белорусского КГБ.