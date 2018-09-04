В торговом центре Белостока прогремел взрыв 4.09.2018, 13:35

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

Инцидент произошел на углу улиц Варшавской и Дворцовой.

В торговом центре Белостока прогремел взрыв. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом передает местная радиостанция RMF FM, пишет onliner.by. Все случилось в одном из помещений ТЦ на углу улиц Варшавской и Дворцовой. Жертв удалось избежать, потому как взрывное устройство не сработало должным образом.

Устройство было довольно примитивным и не обладало высокой мощностью. Произошедший взрыв не привел к пожару. Эвакуация не понадобилась. Никаких повреждений в ходе дальнейшего осмотра места происшествия не было обнаружено.

Полицейские сообщили, что взрывное устройство детонировало дистанционно. Правоохранители будут устанавливать, как оно выглядело до взрыва, а также действительно ли злоумышленники хотели устроить в здании пожар.

Звук взрыва услышал один из сотрудников торгового центра. Он нашел остатки фейерверков, рядом с которыми были бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и кабелями.

В ТЦ располагаются несколько магазинов. Администраторы здания заверили полицейских, что ранее не получали никаких угроз и понятия не имеют, кто может стоять за преступлением. Сообщается, что посторонние лица не могут войти в комнату, в которой произошел взрыв.