Антоний Мацеревич: РФ могла подделать черные ящики самолета Качиньского 4.09.2018, 13:49

Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Глава Смоленской комиссии Польши обратил внимание на нестыковки в протоколах российской стороны.

Россия могла подделать бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года.

Об этом заявил глава Подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антоний Мацеревич, сообщает "Польское радио".

По словам экс-министра национальной обороны Польши, российская сторона зарегистрировала в протоколе обнаруженные четыре "черных ящика". Однако, по словам Мацеревича, в Ту-154М нет четырех "черных ящиков".

"Существует предположение о том, что "черные ящики" были подделаны. Наличие двух пар похожих, но разных "черных ящиков" наводит на мысль о том, что речь идет о подделке", - заявил он.

Международная организация гражданской авиации должна принять меры, которые заставят Россию выполнить необходимые процедуры при расследовании катастрофы, считает Мацеревич.

"Работы постоянно продолжаются, мы завершаем реконструкцию обломков, сделанных на основании фотографий", - отметил он и добавил, что Национальный авиационный научно-исследовательский институт в США обрабатывает воспроизведение хода событий.

В начале сентября польские эксперты начали дополнительный осмотр обломков и конструкционных элементов самолета Ту-154М в аэропорту в Смоленске.

Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен взрывом, а взрывы произошли над землей.

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где похоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.