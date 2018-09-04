Популярный министр правительства Макрона объявила об отставке 4.09.2018, 13:56

Бывшая олимпийская чемпионка по фехтованию объяснила уход из правительства личными причинами.

Министр спорта Франции Лора Флессель-Коловик заявила, что уходит в отставку из правительства президента Эммануэля Макрона по личным причинам.

Об этом передает Reuters.

Бывшая олимпийская чемпионка по фехтованию, одна из самых популярных министров Макрона, объявила о своей отставке незадолго до ожидаемой перестановки в Кабинете министров.

"Я и в дальнейшем буду верным товарищем в команде президента и премьер-министра, чьей решимостью я восхищаюсь и чьи ценности и патриотизм я разделяю", - заявила она.

28 августа министр экологии Франции Николя Юло объявил о своей отставке, заявив о разочаровании в связи с отсутствием прогресса в достижении климатических и других экологических целей.

Бывший телеведущий и "зеленый" активист Юло сказал, что он еще не сообщил президенту Макрону о своем решении уйти в отставку.