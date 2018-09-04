Исповедь холостяка из белорусского райцентра: Не хочу плодить нищету 2 4.09.2018, 13:59

Накопления белоруса обесценили инфляция с девальвациями.

Это письмо пришло на почту Медиа-Полесья. Сайт публикует его без сокращений, в оригинале.

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу рассказать свою историю и услышать мнение читателей.

Мне уже перевалило за 40 лет. К такому возрасту у многих людей уже взрослые дети, квартира, машина. Я не женат и никогда женатым не был. В молодости не готов был ни морально, ни материально создать и содержать семью. Думал, сначала «встать на ноги», быть материально независимым, приобрести жильё, а потом уже создавать семью. Но «на ноги» так и не встал, жильё не приобрел.

Я обычный, звёзд с неба не хватаю, живу в маленьком райцентре, зарплата небольшая.

Ну, не умею я «крутиться», «делать деньги», а заработать законным путём себе на покупку или постройку жилья не получилось. Даже если строить жильё с помощью льготных кредитов, то ежемесячно нужно платить всю мою зарплату, а ведь еще нужно делать ремонт (квартиры сдают с голыми стенами), покупать мебель, платить за коммунальные услуги, да и питаться нужно хотя бы раза два в день. А где на это взять средства? У меня нет обеспеченных родственников, нет «мохнатой руки», живу в квартире с матерью-пенсионеркой.

Первое время такое положение вещей меня угнетало. Вроде бы неглупый человек, хоть и без высшего образования, а перспектив не просматривается. В райцентре можно менять работу хоть каждый год, «копейкой» будет больше или меньше (в настоящее время самая распространенная зарплата для обычных работников и даже специалистов в провинции 305-400 рублей), но всё равно не разбогатеешь, если не занимаешь руководящую должность (или приближен к начальству), являешься успешным предпринимателем или занимаешься чем- то полулегальным.

Но заниматься бизнесом не многим дано, в том числе и мне, а «химичить» не хочу и не умею. Просто неприятно хитрить, изворачиваться, приспосабливаться, искать лазейки в законах и др.

Перед начальством спину не гну и в рот не заглядываю: чего изволите? На рожон не лезу, но, по мере возможности, права свои отстаиваю.

А это руководству не нравится. Не нравятся «сильно вумные», нужны безропотные работники, которые будут по щелчку пальца выполнять указания, даже если это нарушает трудовое законодательство. А так как я не такой, то рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и увеличении зарплаты не приходится.

Можно, конечно, и с «копеечной» зарплаты что-то откладывать, что я делал и делаю. Но в эту «заначку» время от времени приходилось залазить и брать деньги на ремонт в квартире, на покупку чего-то из мебели, возникали и непредвиденные расходы, когда приходилось ремонтировать холодильник, телевизор, ноутбук и др. Да и инфляция с девальвациями в прежние годы обесценивали накопления. Собрать деньги на первоначальный взнос для того, чтобы можно было начать с помощью кредита строить своё жильё не удалось.

Лет 10 назад я пытался поменять что-то в жизни, вырваться из райцентра, где низкие заработки и нет перспектив. Некоторое время работал в областном центре и жил на съёмной квартире. Так за съём квартиры и оплату коммунальных услуг уходило пол зарплаты. Оставалось на питание и мелкие расходы. Примерно столько, что и в райцентре я имел, учитывая, что не нужно снимать жильё. А приобрести жильё в областном центре сложнее, чем в райцентре, и я вернулся домой.

Мне самому того, что зарабатываю, хватает. Я человек неприхотливый, без вредных привычек. И я осознал, что при таком положении лучше быть холостяком.

В моем понимании, чтобы семья была успешной, помимо взаимной симпатии и взаимопонимания, нужен и определенный материальный достаток (чтобы не приходилось экономить на самом необходимом), наличие жилья. Ведь большинство семей распадаются по причине жилищной и бытовой неустроенности. А я не хочу экспериментировать, не хочу, чтобы моя потенциальная семья скиталась по съёмным квартирам, не хочу, чтобы экономили каждую копейку, не хочу плодить нищету!

На моих глазах распадались семьи у моих знакомых, моего одноклассника и его жену лишили родительских прав. Мне становится грустно, когда работающие люди, имеющие детей, вынуждены одалживать 10-20 рублей (в том числе, и у меня), чтобы «дотянуть до зарплаты» или собрать детей в школу.

В магазинах своего райцентра я видел урны для пожертвований с надписью «Соберём ребёнка в школу». Это проводилась такая акция для малоимущих и многодетных семей. Некоторые семьи вынуждены брать кредиты в банке, чтобы собрать детей к школе. Я не хочу жить, как они, когда от отсутствия перспектив и от невозможности дать своим детям необходимое, начинают злоупотреблять алкоголем. Эта попытка уйти от реальной действительности, «заглушить» душевную боль. Наверно, в каждом доме (а то и в подъезде) есть такие семьи.

От знакомых слышал советы, что можно найти женщину с квартирой и жить у неё. Но этот вариант я не рассматриваю. Как правило, женщина с квартирой имеет детей от прежнего (прежних) браков. Это нужно брать ответственность за воспитание и содержание, по сути, чужих детей.

К тому же, жить «в примаках» это не совсем правильно. Чуть что - возникнет ссора, размолвка - и жена будет попрекать, мол, у тебя самого нет ни кола, ни двора! И что сказать в ответ? Крыть нечем! А жить с «синдромом неудачника», на положении «бедного родственника» тяжело морально. Это и толкает к употреблению алкоголя, ещё к большим спорам и скандалам, а в конце концов - к разводу и разделу имущества. Только и делить будет нечего - так пришёл с «голым задом», так и придётся уйти! Сужу по нескольким своим знакомым.

Предвижу, что мне скажут, мол, раньше (в советские времена) тоже непросто жить было, однако семьи чаще создавались, рождалось больше детей, меньше было разводов и т.д. Да, это было так! Но в то время (при всех минусах советского строя) у людей была надежда на «светлое будущее».

На обычную советскую зарплату можно было, пусть и простенько, но жить, квартиры государство бесплатно давало. Мой отец, проработав несколько лет в строительной организации, получил 2-комнатную квартиру, в которой я и сейчас живу с матерью. Рабочих мест было предостаточно. Можно было устроиться на завод, получить общежитие, а затем встать в очередь на получение квартиры. Таким образом, обзавелись жильём мои родственники. А сейчас нет уверенности в завтрашнем дне. Сегодня ты работаешь, берёшь кредит в банке на строительство жилья, а через год-два можно пополнить ряды «тунеядцев». Вот и строй планы!

Есть расхожее мнение, что в старости одиноко проживавшему и стакан воды подать будет некому. И в материальном отношении никто не поможет, раз детей нет. Но в том то и дело, что сейчас скорее родители-пенсионеры вынуждены помогать своим взрослым детям и внукам, нежели наоборот.

В сельской местности вообще семьями живут на пенсии родителей-пенсионеров, так как у них пенсии чаще выше, чем зарплаты их детей и внуков, работающих в сельхозпредприятиях. Да и до старости ещё нужно дожить, дотянуть до нового пенсионного возраста. Мой отец и до старого пенсионного возраста недожил, как и многие другие мужчины.

Мне могут посоветовать: бери пример с успешных семей! Да, есть и такие семьи, где супруги реализовали свой потенциал, имеют определенный достаток, свое жилье, есть взаимопонимание и взаимная симпатия. Но в том то и дело, что одним удаётся построить успешную семью, а другим нет, как бы ни старались. К сожалению, но таких холостяков, как я, становится всё больше и больше. И это ещё не худший вариант. Хуже, когда семьи распадаются, когда лишают родительских прав, детей отдают в приёмные семьи, а бывшие родители попросту спиваются и деградируют.