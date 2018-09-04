Лукашенко: Надо бояться и дрожать за экономику 1 4.09.2018, 14:13

Диктатор поделился своими страхами с Макеем.

Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Владимира Макея, сообщает пресс-служба диктатора.

«Первый и основной вопрос — это анализ внешнеэкономической деятельности. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного Господом Богом. И от этого никуда не денешься», — сказал Лукашенко.

«Я уже говорил, что экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что экспорт — основа белорусской экономики. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт. «Как здесь у нас ситуация?» — поинтересовался правитель.