«Прессбол»: Сергей Гуренко может покинуть минское «Динамо» 4.09.2018, 14:21

Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Об этом сообщили несколько не связанных друг с другом источников.

По сведениям pressball.by, главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в скором времени может покинуть столичный клуб.

Об этом сообщили несколько не связанных друг с другом источников. В числе возможных преемников Гуренко называют Владимира Журавля, который в июля расторг контракт с карагандинским "Шахтером". Впрочем, в разговоре с корреспондентом pressball.by Владимир Иванович эту информацию опроверг.

На данный момент минчане делят в чемпионате Беларуси второе место с "Витебском" и "Шахтером" — у всех команд по 41 очку. После поражения от "Зенита" (1:8) и вылета из Лиги Европы команда Сергея Гуренко также уступила "Городее" (0:2), а затем сыграла вничью с "Гомелем" (0:0). Однако в заключительном туре перед паузой на матчи сборных дома одолела "Неман" (1:0).

Ранее сообщалось, что минское "Динамо" может сменить собственника.