Фотофакт: Президент Украины летел из Лондона в Киев рейсовым самолетом 13 4.09.2018, 14:36

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Петр Порошенко

Порошенко принимал участие в церемонии прощания с Джоном Маккейном.

Петр Порошенко летел из Лондона в Киев обычным рейсовым самолетом. Об этом в Facebook сообщила одна из попутчиц украинского президента.

«Друзья сегодня летели из Лондона в Киев на British Airways и были удивлены, когда встретили этого необычного пассажира. Он всем улыбался, сам укладывал свои вещи на полку и вообще поразил простотой. P. S. Порошенко, видимо, вернулся из США, где, как писали СМИ, был на прощании с Маккейном», — написала девушка.

Как ранее сообщала пресс-служба главы Украины, президент намерен посетить Соединенные Штаты Америки с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном.

«Визит носит частный характер, поэтому Петр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом», — информировала пресс-служба украинского президента.