Независимая журналистка: Я не буду с утра до вечера ждать «окна» в работе судьи 2 4.09.2018, 14:41

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Тамара Щепеткина

Фотo: Радыё Рацыя

Тамара Щепеткина проигнорировала «приглашение» в суд.

Журналистка-фрилансер Тамара Щепеткина не собирается ехать в Барановичский суд, хотя получила «грозное предупреждение» быть принудительно доставленной еще 1 августа, если не появится без уважительной причины, сообщает racyja.com.

«И на этот раз предупреждение было доставлено заказным письмом за подписью заместителя начальника отдела, кажется, Пылого (написано неразборчиво)», - рассказала Тамара Щепеткина:

«Я не поеду в Барановичский суд, так уважительной причиной сочла то, что в предупреждении не указано времени заседания. Я не буду сидеть в Барановичском суде с утра до вечера и ждать «окна» в работе судьи. Также я не восприняла серьезно сфальсифицированный протокол. Такой протокол и аналогичное предупреждение я получила впервые 18 августа, где меня приглашали в суд, который должен был состояться 17 августа».

По словам Щепеткиной, составитель протокола - молодой участковый, лейтенант Виталий Романюк - должен далеко пойти в своей карьере, когда смело идет на служебный подлог.